Cerca de tres mil personas asistieron a Expo Empleos AIEP 2019

Gisella Abarca

Fotos Héctor Vargas

A fines de agosto, el Partido Progresista (PRO) anunció que el ex consejero regional, Francisco Parraguez es su candidato a Gobernador Regional para los comicios de octubre de 2020, candidatura que está dentro de la colisión Unidad por el Cambio que integra el Partido Comunista, el Partido Progresista y la Federación Regional Verde Social (PRO/PC/FREVS) con quienes comparten lineamientos programáticos y valores comunes.



Así, el Partido Progresista informó, en esa oportunidad que el actual concejal Juan Pablo Flores será candidato a la alcaldía en Las Cabras. En San Fernando y Rancagua también ya existe una lista de nombres que aún no dan conocer, adelantando que para otras comunas de la región, como Graneros, Requínoa, Doñihue, Peumo, Rengo, San Vicente, Codegua, Pichilemu y los municipios restantes, “ya existen los nombres de los dirigentes progresistas que serán candidatos, cuyos concejales en ejercicio de nuestra colectividad encabezarán las planillas”, afirmaba el PRO en ese entonces.



El abogado Francisco Parraguez, fue Consejero Regional durante dos periodos por la circunscripción de Cachapoal II, fue candidato a diputado en la pasada elección. Además es ex presidente nacional del partido Izquierda Ciudadana y actualmente ejerce como secretario general de Mas Izquierda Ciudadana.



Y ya trabajando en lo que serán las próximas Elecciones Municipales de octubre 2020 en que además se elegirá a los Gobernadores Regionales, hasta dependencias de El Rancagüino llegó el candidato a Gobernador Regional, Francisco Parraguez para darnos a conocer parte de su programa de trabajo.



“Estamos trabajando como Partido Progresista en instalar una plataforma que nos permita desde lo municipal poder competir en lo que va a ser la elección de Gobernador Regional y queremos instalar ideas. Estamos trabajando fuerte en la generación de un programa de Desarrollo Regional para definir un acuerdo en torno a un programa para avanzaren el desarrollo de la región. Una vez definido esto, es ponernos de acuerdo en torno al nombre, ya sea a través de acuerdos, consensos o primarias”, sostuvo Francisco Parraguez.



Agregó “Trabajamos codo a codo con el PRO para establecer una plataforma de candidatos a concejales y alcaldes de las 33 comunas de la región y generar un programa programático que nos permita apostar y ser una alternativa valedera para poder representar los sueños y aspiraciones de todos los ciudadanos de nuestra región”, expuso el candidato a Gobernador Regional por O’Higgins.

ALGO DEL PROGRAMA

“Partimos de un diagnóstico que no es muy motivador. Año a año, la región se ha ido quedando atrás en torno a su desarrollo y en lo que han experimentado otras regiones. Prueba de ello es que hoy somos la única región del país que vivimos en la más completa mediterraneidad; no tenemos puerto, ni aeropuerto, ni pasos internacionales y en eso nos vamos a comprometer fuertemente en sacar adelante el Paso Internacional Las Leñas y Las Damas. Aquí ha faltado voluntad política, decisión y coraje para hacerlo y nos parece inaceptable que a la fecha aún esté pendiente el estudio de factibilidad del túnel; ahí ha faltado liderazgo y claridad por parte del Gobierno Regional y del Intendente que ha tenido que liderar este proceso”, subrayó Parraguez.



Agregó “Estamos atravesando una crisis hídrica sin parangón en la historia. Tenemos que ser capaces de asegurar el consumo humano y para eso nos vamos a jugar por entero por fomentar las cooperativas de Agua Potable Rural (APR) donde hay que dotarlas de mayor infraestructura y tecnología. La ley permite adquirir derechos de agua; hoy estamos en condiciones de hacer ese esfuerzo para asegurar el suministro de agua para toda la región”, apuntó el candidato a Gobernador Regional, agregando que se debe “replicar modelos de plantas desalinizadoras y debemos iniciar ese proceso que nos permita por lo menos dotar de agua la zona del secano costero”.



En materia de riego, el dirigente político agregó “tenemos que avanzar en las grandes infraestructuras que han quedado pendientes, uno de ellos el Embalse de Bollenar en Rengo, así como el embalse de Codegua. Tenemos que introducir tecnología en nuestro riego para maximizar el recurso hídrico”.



Aseguró que la región tiene una estrategia de Desarrollo Regional que se extiende hasta el año 2020 “eso vamos a tener que renovarlo cuando estemos en la Gobernación Regional, esa estrategia establece que la Región tiene que hermanarse con 4 regiones en el mundo Algarve en Portugal, Andalucía en España, Aquitania en Francia y Piamonte en Italia, y eso no lo hemos hecho eso está al debe”, apuntó.



El ordenamiento territorial, el candidato PRO expuso que “como Gobierno Regional tenemos que ser capaces de orientar dónde se van a instalar o dónde va a invertir la industria. No soy una persona que combata el desarrollo, pero tenemos que hacerlo de la mano con el medioambiente y los ciudadanos. No puede ser que en esta región concentremos un chancho por habitante. De las regiones de este país, tenemos la concentración del 86% de los planteles de cerdo. Pero eso tenemos que hacerlo planificadamente y para eso están los planes reguladores intercomunales y comunales, etc. y tenemos que trabajar fuerte en ello”, detalló, entre otras materias en las que el conglomerado le está poniendo énfasis para ser una opción para la ciudadanía.



“En seguridad Ciudadana nos están apoyando algunos profesionales, ex fiscales que nos están acompañando, porque queremos en conjunto con los municipios poder crear una Defensoría de las Víctimas, introducir recursos con convenios con los municipios que permitan que las víctimas tengan una defensa, porque los delincuentes tienen mayor defensa que los ciudadanos”, apuntó Parraguez.



Consultado como van a trabajar para llegar a los votos de las personas, el candidato a Gobernador Regional sostuvo que “Esa es una elección que va a ser en conjunto con la elección municipal, por eso estamos levantando candidaturas de Concejales y alcaldes en las distintas comunas, estamos dentro de un pacto que es La Unidad por el Cambio. Ya veremos cómo definimos nuestra candidatura, y sin lugar a dudas estamos dispuestos y queremos hacerlo a conversar con todos los partidos que forman parte de esta oposición. Sabemos que ésta es una elección muy compleja, que vamos a competir con la Derecha en el gobierno, y la invitación que hemos hecho es a la unidad en torno al programa y después verificaremos los nombres. Lo que es clave hoy es proponer a la región una propuesta clara, y con contundente desarrollo”, finalizó.