Francisco Parraguez lanza su candidatura a Gobernador Regional

La autoridad hablo sobre los problemas que enfrenta la agricultura y ganadería regional, frente a la crisis hídrica, donde se anuncian nuevas ayudas para superar la emergencia y descartó que los precios de los productos relacionados con el agro suban significativamente. Además, en la entrevista se refirió a los cambios políticos frente a nuevo periodo de elecciones.

El déficit hídrico en la región ya ha mostrado sus efectos en la región, los agricultores de la zona están preocupados por los nuevos periodos productivos. La verdad que el 70% de déficit de precipitaciones de O’Higgins es una situación que, según el seremi de agricultura de la región Joaquín Arriagada, el gobierno esta contrarrestando con una serie de medidas “con respecto al tema nival tenemos más de un 50% déficit en lo que tiene relación con nieve acumulada, los ríos y esteros están con un 40 o 50%, mientras que los embalses de la región de Los Cristales y Convento Viejo con un 40% y 70% de capacidad total respectivamente. Todo esto nos enfrenta a un panorama desde el punto de vista a la temporada de riego muy complejo, y que evidentemente nos hace como gobierno desarrollar los mejores esfuerzos para mantener la competitividad, para que nuestros campos sigan siendo productivos”.

¿Qué medidas se han llevado a cabo para enfrentar esta crisis hídrica?

Ya hemos iniciamos una primera batería de apoyos por 1 mil 900 millones de pesos, los cuales están en estos momentos en proceso de entregas a más de mil 800 agricultores, esto se traduce en apoyos en forraje, apoyos del sistema de recuperación de suelos para aquellos agricultores que postularon a las prácticas de emergencia. También estamos construyendo las cosechadoras de agua lluvias y los sistemas de fotovoltaicos en el secano. A todo esto, se le suma que la comisión nacional de riego ha aumentado en 5 mil 300 millones de pesos en el presupuesto para esta región, que es un presupuesto histórico, estamos hablando de un 50% de aumento del presupuesto que se va a ejecutar durante el 2019, lo que nos va a permitir financiar obras de infraestructura y riego tecnificado que permite a los agricultores enfrentar la crisis.

¿En qué proyectos se van a gastar estos 5 mil 300 millones de pesos recién aprobados?

Principalmente estamos apuntando a elegir proyectos que están evaluados y aprobados, pero que no tenían financiamiento porque los recursos no alcanzaban, y ahora con estos nuevos fondos podríamos financiar algunos de ellos. Aunque no nos cerramos a la posibilidad que pudieran venir otros proyectos que hoy se requieran y que puedan ser postulados a otros recursos.

Algunos agricultores han señalado que las ayudas están llegando un poco tarde, que podría haber comenzar antes, especialmente lo que tienen que los animales, donde se podrían evitar la muerte de estos, ¿qué opina usted de ello?

Nosotros tenemos algunos registros muy puntuales animales que han fallecidos. La verdad es que muchos de los animales denunciados como muerte por la sequía que han sido evaluados por el SAG han muerto por otras causas. Yo creo que estamos recién partiendo la temporada y se vienen momentos difíciles, pero creo que las ayudas del gobierno han llegado bastante a tiempo, donde ya en mes de agosto se entregaron ayudas, lo que habla de una diferencia tremenda con lo que se hacía antes. Yo fue funcionarios de 8 años de Indap y me tocó entregar apoyo en diciembre o enero, cundo ya la perdida ha sido total. Hoy hemos querido diferenciarnos y entregar apoyo en las distintas comunas.

Como seremi de agricultura ¿cree usted que producto del problema hídrico aumentaran los precios de verduras y frutas?

Hasta este momento no hemos visto ese efecto, lo que yo creo que la canasta de fruta y verdura debiese mantenerse homogénea en relación a los años anteriores, producto de que algunos productos van a subir de precios por ejemplo algunas verduras, pero que hay otros que van a bajar como las frutas, porque nosotros tenemos una fruticultura que está apuntando a la exportación y uno de los efectos previsibles que podamos tener a raíz de la sequía es que una cantidad no despreciable de frutas que antes se exportaba, hoy no va a cumplir con los estándares y van a tener que ser comercializados, en el comercio local lo que van a tener una baja de precios.

Un año de elecciones



¿Cree usted de algunas autoridades de oposición han utilizado la problemática de la agricultura políticamente, recordando que estamos a un año de nuevas elecciones?

Yo veo diputados y diputadas que hoy en día salen enarbolando banderas con estos temas cuando en realizada les tocó ser gobierno no los vi realizando gestiones para mejorar la acción del gobierno, la DGA tenía pocos fiscalizadores por que nos dejaron con 3 fiscalizadores y no hicieron algo en los años de gobierno. Es sumamente fácil cuando somos oposición poder criticar al gobierno por sus actuar, lo que me parece sumamente injusta la crítica.

A fines de octubre las autoridades en algunos cargos de gobierno deben dejar sus puestos si quieren ser candidatos en las próximas elecciones, ¿usted piensa en postular a algún cargo de lección popular?

Yo particularmente no tengo ninguna intensión de ser candidato a nada y veo con muy buenos ojos a las autoridades que lo han hecho bien en sus distintos cargos, puedan optar a cargos de elección popular, creo que, en el gobierno, tanto como el regional como el central, hay bastantes personalidades connotadas que han sido destacadas en su trabajo y que es sumamente bueno que puedan optar hoy día a someterse a la voluntad popular para optar a un cargo. Creo que le hace bien a Chile que tengamos las mejores alternativas.

¿Qué opina que el Intendente Juan Manuel Masferrer sea una de las autoridades nombradas como posible candidato a gobernador regional?

Es una de las posibilidades que se ha visto en la prensa, yo en lo personal, la verdad que hasta el momento no se él ha confirmado si esto es real, lo único que yo le podría decir respecto a eso, es que, si el intendente determina que es verdad, sería un tremendo candidato. Juan Manuel Masferrer ha demostrado una tremenda gestión y contara con todo el respaldo a las decisiones que el tome.