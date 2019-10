PDI y Fiscalía verifican en terreno estado de perros abandonados en sector La Cruz

La Corte de Apelaciones de Rancagua informó que se acogió el recurso de amparo deducido por la defensa del ciudadano venezolano, Yínder Mireles Sánchez, y dejó sin efecto su expulsión del país.

Se acogió este recurso de amparo acogido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en contra de la medida de expulsión decretada por la Intendencia Regional de la Región de Arica y Parinacota respecto de una persona de nacionalidad que actualmente vive en la ciudad de Rancagua.



La Intendencia de esta región había denunciado que el sujeto había ingresado al país por un lugar clandestino, sin embargo, se informó que la Intendencia luego desistió de esta denuncia, por lo que fue imposible aplicar una sanción por este delito. Otra razón que sustenta el recurso de amparo acogido por la Corte de Apelaciones de Rancagua es que el sujeto actualmente reside en Rancagua junto a un hermano, por lo que también se consideró la protección de la familia para acoger este recurso de amparo.



«Que, a mayor abundamiento, no pueden desconocerse las circunstancias personales y familiares del amparado, quien reside en nuestro país junto a su grupo familiar, y que actualmente trabaja en labores albañilería y construcción menor junto a su hermano, quien reside en Chile en forma legal, lo que no fue controvertido por la recurrida. En estos supuestos, de ejecutarse la medida, se ocasionaría un daño no sólo a nivel personal sino a nivel familiar, medida que perturbará su estabilidad familiar y personal, afectando lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política de la República que establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, siendo deber del Estado dar protección a la población y a la familia, así como propender al fortalecimiento de ésta, máxime de que al momento de ser dictada la resolución que dispuso la expulsión del amparado, este no había sido objeto de reproche penal alguno», concluye el fallo.