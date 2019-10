Se teme efecto negativo en la congestión: Quince nuevos proyectos inmobiliarios fueron aprobados en Machalí

Esto significará el arribo de nuevas familias a la comuna, lo que traerá consigo más atochamientos a un problema no resuelto, es el temor que plantean vecinos.

Gina Pérez Orellana

Fotos: Héctor Vargas

La congestión Machalí-Rancagua es un tema latente para nadie desconocido. La hora y fracción de tiempo en el trayecto entre ambas comunas ha sido un dolor de cabeza para sus habitantes. De hecho, según informaciones que entregan los mismos vecinos está lejos de solucionarse ya que han evidenciado que los colectivos no están realizando el servicio a la hora del taco, haciendo que la dificultad sea mayor para poder trasladarse. Lo último en este tema, es que la Dirección de Obras del municipio aprobó quince nuevos proyectos inmobiliarios, la mayoría edificios, lo que fue tema de conversación en sesión de concejo municipal en el pasado mes de septiembre. Las obras futuras estarían en Av San Juan y lo que más preocupa para los vecinos es que algunos se instalarían en el casco histórico de la comuna cordillerana. Todo esto, se sumaría al tema de fondo la hora y fracción que lleva a ocupar para desplazarse los 7 kilómetros de taco en la principal avenida que conecta ambas comunas y que por lo visto seguirá siendo un dolor de cabeza.



La noticia de la aprobación de los quince nuevos proyecto no cayó en gracia a vecinos y así se puede ver en las redes sociales que por estos días han compartido y comentado la información dejando entrever que no entienden ni apoyan la aprobación por parte del departamento de obras del municipio para que se construyan nuevos edificios que por lógica harán llegar nuevos vecinos, y así lo hace ver Gabriel Solis, Vocero de No+TacoMachali, quien expresó que ante la congestión existente hace imposible pensar la aprobación de los nuevos proyectos, por parte del municipio “si bien nadie puede impedir que la gente decida vivir en la comuna de Machalí, menos nosotros como agrupación, pero creemos que el alcalde junto a su equipo deben aprobar proyectos de manera responsable y exigir a las inmobiliarias obras de mitigación, que financien semáforos por ejemplo” explicó el vocero. Y por otra parte añade que “es importante trabajar en conjunto con las seremias de Transporte y Vivienda y hemos visto que existe un problema que llevamos arrastrando por más de 12 años y aún no se abre ninguna vía con Rancagua que realmente solucione el problema del taco pues la apertura de República de Chile seamos claros eso no va a solucionar el taco”, enfatizó Solis.

VISION URBANISTICA

“La aprobación de estos 15 nuevos proyectos, es un acto irresponsable, y las distintas carteras han trabajado de manera descoordinada entre ellos y eso uno se da cuenta y los perjudicados somos los habitantes (…) hasta ahora sólo se ha demostrado que las cosas se están haciendo mal ya que las personas siguen demorando la hora y fracción en un trayecto que no debiera superar los veinte minutos como máximo” esgrime el vocero. Quien además agrega que “Al principio de año nos reunimos con el intendente Juan Manuel Masferrer y entregamos diagnóstico, medidas a corto y largo plazo como una forma de aportar a la solución, medidas integrales, pero hasta el momento eso no prosperó se nos dijo que nos reuniríamos y eso no ocurrió. Las autoridades se han preocupado de anuncios de arreglos cosméticos de Carretera El Cobre. Y si bien la apertura de Av República es importante que unirá Rancagua y Machalí no va servir para dar solución a la congestión vehicular”, señaló.



Es que para el vocero de No+Taco faltan obras menores que ayudarían directamente a los habitantes en ese sentido apunta a la apertura de Hernán Ciudad entre otras pero lo que más le inquieta es que señala que ven una visión urbanística que no se concibe con el Machalí de hoy.

“Nosotros vamos a solicitar por ley de Transparencia poder conocer los nuevos proyectos inmobiliarios y así saber cuántas casas y departamentos involucrará éstos. Como también pediremos reunirnos con las autoridades de Vivienda para insistir en que tomen medidas que vayan en concordancia con la situación que se está viviendo en la comuna”, manifestó Solis.

VECINOS INESPERADOS

Para la familia Ruz Mardonez, quienes viven en calle Huascar esquina Abdón Yarra la construcción de un grupo de departamentos literalmente está al lado y desde su patio se puede observar que el futuro paisaje será de edificios de cuatro pisos y que para nada los tiene muy tranquilos, más aún que toda su familia ha vivido en esa propiedad y por toda la vida han sido parte de la comuna Machalí “nos enteramos por las redes sociales de los nuevos proyectos inmobiliarios, primero sabíamos que eran casas, pero luego vimos que son edificios, no conocemos el proyecto y nos llama la atención, dado el atochamiento que ya existe se autoricen nuevas construcciones” señala Karen Ruz, quien además agrega que si bien saben que la evolución no puede pararse, si esperan que la forma que se hagan las cosas fuese distinta partiendo desde un interés por parte del municipio en cuidar el casco histórico de la comuna. Jaime Mardones quien también vive en mismo terreno, expresa que “El municipio, no ha actuado bien, este terreno es de toda la vida de mi familia y nos duele esto, ahora con esta construcción ahora se estacionan afuera todo el día ocupando toda la vía” lamentaron.



Realidad parecida es la que tienen los vecinos de la Villa La Reserva de Machalí, quienes representados por Carolina Miranda, su presidenta comenta que para nada están conformes con la aprobación de los nuevos proyectos inmobiliarios “que estén aprobando más construcciones sabiendo el atochamiento me parece horrible y a la vez preocupante que lleguen más vecinos a un problema que no se ha solucionado que es el taco, es imposible entender que aprueben más proyectos, ahora lo más triste es que uno no saca nada más que expresar la molestia ya que ya aprobaron y no nos toma en cuenta “es lo que lamenta la representante vecinal quien además agrega que “El que lleguen más vecinos afecta el tránsito, todos nos quejamos de los mismo. Esta villa tiene como diez años y siempre ha sido el tema el taco, y esta villa se ocupa para acortar el viaje y que le voy a contar de cuantas mascotas han atropellados “lamentó la dirigenta. Cabe precisar que Diario El Rancagüino intentó conversar con alcalde sobre la aprobación de los nuevos proyectos inmobiliarios pero no obtuvimos respuesta.