CARTA ABIERTA DE LA SOCIEDAD CIVIL de Fundación Superación de la Pobreza

Francisco Ravanal aseguró que están trabajando en conjunto con el municipio para resolver los problemas de congestión entre Rancagua y MAchalí.

Gina Pérez Orellana



En nota publicada por “El Rancagüino” el 27 de marzo, el alcalde de la comuna junto al Director de Obras Jorge de la Maza señalaron que han sufrido una fuerte presión inmobiliaria por el desarrollo urbano de la comuna en los últimos quince años con un plan regulador heredado del 2007 en ese punto, el Seremi de Vivienda, Francisco Ravanal informaba que tras una reunión con personal del municipio, se esperaba contar con una planificación más regulada a futuro. En la oportunidad la autoridad de la cartera manifestó que mediante reuniones programadas esperaban ir asesorando al municipio en la búsqueda de solucionar este tema, así también mediante un oficio, habrían presentado una serie de herramientas que podrían ocupar siendo éstas “facultades exclusivas de ellos” ante el Minvu.



Hoy, a ocho meses más tarde, consultado nuevamente Ravanal se mostró optimista ante la realidad que se vislumbra con la aprobación de los quince nuevos proyectos inmobiliarios que no vendrían afectar al tema de la congestión de la comuna “aquí es importante recalcar que nosotros como seremia hemos apoyado al municipio para actualizar su plano regulador eso es lo que en concreto estamos haciendo ( …) ahora en relación a los nuevos proyectos los permisos de edificación y las recepciones definitivas son facultades exclusivas del municipio” resaltó.

En relación a aspectos normativos “si se están cumpliendo todas las normas, el director de obras no puede negarse, no manejo toda la información de los nuevos proyectos inmobiliarios”.

-Pero ud ¿no encuentra que es contradictorio que se estén aprobando más proyectos inmobiliarios existiendo el tema no resuelto de la congestión y taco en la comuna?

Nosotros en términos generales tratamos de mejorar la calidad de vida de los vecinos. En el caso de Machalí lo estamos haciendo de múltiples líneas de trabajo, la primera estamos trabajando en la actualización del plan regulador de Machalí, donde se podrá modificar criterios y establecer restricciones a los destinos y densidades del suelo. Lo segundo es trabajar en alternativas cuando asumió el nuevo gobierno identificamos una necesidad relacionada a servicios médicos y hoy se han entregado cinco hectáreas al servicio de salud para la construcción de un centro de referencia en salud lo que claramente ayudará a la comuna sobre todo en una emergencia en hora de taco y tercero los proyectos de vialidad antes del año ya nos encontramos generando nuevas vías el tramo 1 de la apertura de República de Chile está casi llegando al 50 % de avance y que espéranos ayude a descongestionar la problemática de ambas comunas. Y ya estamos trabajando en la segunda etapa que irá entre San Juan y Carretera El Cobre, se trata de proyectos de vialidad que son costosos y que requieren de diseño y que darán mejores accesos para ambas comunas.

Ud en el mes de marzo nos señaló podían sugerir herramientas para enfrentar mediante un oficio donde habrían mostrado su preocupación ante el tema. No hay nada que pueda revertir la decisión del municipio



En el caso de los proyectos inmobiliarios necesariamente pasa por un permiso de edificación y en ese sentido es una facultad del Director de Obras que son de carácter técnico y no pasan por nosotros. Actualmente estamos trabajando con el municipio por actualizar el plano regulador es un proceso lento allí se pueden incorporar nuevos criterios. Estamos trabajando en ello.

En ese sentido Ud Como autoridad tiene confianza en las decisiones que está tomando el municipio con su equipo.



-Yo no me puedo referir al caso puntual de las decisiones técnicas que haya tomado el Director de Obras, si me puedo pronunciar al trabajo que está realizando el municipio de manera general por mejorar el problema de conectividad entre ambas comunas y allí yo tengo confianza en el trabajo que está realizando su alcalde. Y esperamos que se avancen en las distintos trabajos que estamos haciendo en conjunto.

Finalmente, Ud como autoridad le diría a la comunidad ¿Qué se queden tranquilos, ya que las autoridades están trabajando en conjunto para solucionar los temas de congestión y así mejorar la calidad de vida?



Efectivamente estamos realizando el trabajo como Gobierno en conjunto con el municipio para mejorar la calidad de vida de las familias de Machalí en acciones concretas como reitero la concreción de un proyecto de salud, llevamos el 50 % de avance de una gran proyecto que va a unir a las comunas de Machalí y Rancagua y paralelamente estamos trabajando en tres diseños que esperamos que se puedan ejecutar en el futuro. Así que es importante que las familias de Machalí estén tranquilas.