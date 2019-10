Delincuentes rompen ventana de copiloto y roban pertenencias de mujer que se encontraba en su vehículo

Carabineros de Rancagua tanto de la Primera como de la Tercera Comisaría aseguran que se trata del primer hecho de este tipo, sin embargo, estarán monitoreando si se aprecia un nuevo modus operando de antisociales.



Fernando Ávila Figueroa



El pasado jueves, ocurrió un preocupante hecho delictual en la comuna de Rancagua, específicamente en la intersección de Miguel Ramírez con Bomberos Villalobos, donde dos sujetos desconocidos rompieron el vidrio de un vehículo que producto del atochamiento vehicular debió detenerse, para robar la cartera de la mujer que conducía, cartera que se encontraba en el asiento del copiloto, para luego huir en un auto. El hecho fue confirmado por la afectada, así como se viralizó por redes sociales donde se daba a conocer la situación.



La víctima Liliana Orellana Rubio, relató que por tráfico debió detener su marcha cuando se dirigía hacia el Colegio San Alberto de Machali. No se percató de la presencia de los sujetos, sintiendo sólo el golpe en el vidrio del copiloto, para luego ver que le robaron su cartera, huyendo los ladrones en un vehículo. La afectada siguió su marcha ya que debía ir a buscar a su hijo, sin embargo, realizó la denuncia en la Tercera Comisaría Oriente, agregando que no tuvo lesiones, pero si un gran susto.

El Mayor de Carabineros Carlos Rosas, aseguró que este tipo de robos sale de la normalidad respecto a las denuncias que normalmente se reciben en la Comisaría del sector oriente de Rancagua.



Señaló, que se acogió la denuncia y se dio cuenta a Fiscalía, así como existen cámaras que serán periciadas. Recalcó que es un hecho atípico para Rancagua, ya que se trata de la primera denuncia de este tipo, haciendo un llamado a que cuando se publican hechos en redes sociales se tenga cuidado con ello, ya que este caso fue un robo con sorpresa, no habiendo una intimidación hacia la victima con algún arma.



Si bien insistió que se trata de la primera denuncia de este tipo en el sector oriente, donde se quiebra un vidrio y se roban especies, igualmente entregó recomendaciones para los automovilistas, aconsejó no hablar por teléfonos manejando para evitar robos, dejar elementos como carteras que no estén a la vista de quien circula cerca de las intersecciones de calles, así como subir vidrios en las cercanías de intersecciones o semáforos, con puertas con seguro, y no potar elementos ostentosos que puedan llamar la atención de delincuentes que circulan en los lugares donde se aglomeran vehículos.

ALERTAS ACTIVADAS

También conversamos con el Comisario de la Primera Comisaría Rancagua, Mayor Carlos Gonzalez, para conocer si se trata de un delito que está siendo frecuente en la capital regional, indicando que este modus operandi no es frecuente, sosteniendo que poseen 31 denuncias anteriores por robo de accesorios de vehículo o elementos que hayan estado en su interior, y todos son automóviles que están estacionados en la vía pública.



Un hecho anterior de la características ocurridos al descrito no existe en el sector céntrico de Rancagua y lugares aledaños, sin embargo, para el Comisario existe un monitoreo de las nuevas formas que tienen delincuentes para ejecutar los ilícitos, los que son estudiados dependiendo del entorno y las comunas donde pueda ocurrir un fenómeno de estas características.

Como consejo indicó que si alguna mujer se encuentra manejando sola, lo ideal es que sus especies como cartera la lleve ojalá a los pies de su asiento, del copiloto, o en los pies de asientos traseros, pero nunca a la vista, ya que es instancia ideal para que in delincuente intente robar las especies. Agregó que están con alertas activadas para verificar si un caso de estas características se vuelva a repetir.