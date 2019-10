Detienen a cuatro de los presuntos autores del millonario robo al banco CrediChile

Fernando Ávila F.

La Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó la petición de sobreseimiento parcial y definitivo de Karla Vásquez Valenzuela, imputada por el Ministerio Público por los delitos de perjurio. Cabe destacar que Karla es hija del removido Ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vásquez.



En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada, confirmó la sentencia apelada indicando que “ en cuanto a la primera alegación, se debe tener presente que a la fecha de la declaración jurada practicada por la imputada, esto es, al 25 de enero de 2016, su padre e investigado en este proceso, don Marcelo Vásquez Fernández, ya había sido designado Ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, mediante Decreto Supremo de permuta del cargo, de fecha 15 de enero de 2016. En este contexto, la encausada no podía menos que saber que a su progenitor le correspondía asumir el cargo señalado y ya se encontraba nombrado, por lo que en principio la encausada se encontraba afecta a las inhabilidades de parentesco prescritas en el Código Orgánico de Tribunales atendido el bien jurídico cautelado por la norma penal. En todo caso, una vez que prestó juramento don Marcelo Vásquez como Ministro de dicha Corte, tampoco consta que la encartada hubiese corregido tal declaración jurada”, consigna el fallo.



La resolución agrega “que, a su vez, el segundo argumento sostenido por la defensa para descartar la conducta típica de su defendida debe ser desechada, pues, sin perjuicio de no contarse con los documentos fundantes de la imputación, se desprende que la conducta de la imputada requiere de una acción para elaborar una declaración jurada, conforme a lo señalado en los artículos 259 y 260 del Código Orgánico de Tribunales, en donde ‘faltar a la verdad’, no es otra cosa que mentir. Entonces, al declarar bajo juramento o promesa no tener la incompatibilidad que dispone el inciso segundo del artículo 260 referido, incorpora a su postulación al cargo público un documento cuyo contenido es falso”.



Se agrega que “se debe considerar que la formalización de esta causa se verificó recién el día 4 de octubre del presente año por lo que el plazo de investigación se encuentra plenamente vigente. En este sentido, según explicó el Sr. Fiscal en la vista del recurso, existen una serie de diligencias investigativas por realizar que son relevantes, como es el caso de ciertas conversaciones telefónicas entre su padre y un tercero en octubre de 2016, que pudieran tener incidencia en esta causa y eventualmente revestirían caracteres de delito; asimismo, tampoco se contó en la vista de la causa con información referente a los registros de entradas y salidas del territorio nacional de la recurrente. Todas, cuestiones relevantes a fin de determinar los plazos conforme a los artículos 93 y siguientes del Código Penal, pues se trata de antecedentes que eventualmente interrumpen y/o suspenden los plazos de prescripción de la acción penal”, sostiene el fallo.



En definitiva, “en el presente escenario no se dan las causales de sobreseimiento definitivo que contempla el artículo 250 del Código Procesal Penal, por lo que no cabe, por ahora, sino que confirmar lo fallado y consecuencialmente rechazar la apelación presentada”.

Lectura de foto: