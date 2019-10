Santa Cruz podría enviar a Deportes Valdivia de regreso a Segunda División

El DT habló este jueves, apuntando a lo complejo que ha sido el torneo por la irregularidad mostrada no solo por su equipo, sino que por el resto de los cuadros de la Primera División.

Un distendido “Fantasma” tuvo también palabras para los hinchas que, en cada cancha donde va, lo “empapelan” con improperios. Es más, dijo ser el técnico más odiado del medio.

Ricardo Obando.

Es extraño que Marco Antonio Figueroa hable con la prensa durante la semana. Ya había hecho lo mismo meses atrás luego de una derrota contra Colo-Colo, y ahora ocurrió tras otra caída, esta vez contra quien era el colista del torneo, la Universidad de Concepción.



Un distendido entrenador, se refirió este jueves a diversos temas, tanto de su equipo como del medio, ocasión donde aseguró que O’Higgins necesita de casi una decena de puntos más para estar dentro de los elencos que representarán al fútbol chileno en la Copa Sudamericana 2020.

Asumiendo culpas, pero también repasando a los árbitros y los horarios en que la ANFP fija los partidos del “Capo de Provincia”, el “Fantasma” comentó que, “soy el jefe de un grupo de muchachos que trata de hacer lo mejor posible para salir al campo de juego. Siempre hemos dicho que es un grupo no muy numeroso de jugadores, que nos cuesta suplir cuando hay expulsiones o lesionados”.



A su vez, el director técnico agregó que, “soy el responsable de la baja en el juego de O’Higgins”. Respecto al referato, apuntó que, “se están equivocando mucho en contra nuestra, son decisiones que han marcado el curso de un partido, en contra de un funcionamiento. A nosotros como cuerpo técnico nos tiene molestos” y que, aquellos cobros, “son tomas de decisiones siempre en contra del equipo, tarjetas amarillas en contra”.



Además, dijo que, “también me tiene molesto los horarios de los partidos, tenemos que jugar en horarios normales en esta ciudad, pero nos hacen jugar a las 12 del día en Antofagasta, a las 12.30 contra la U de Conce, es una falta de respeto contra nuestra gente y con el fútbol que uno propone”.

NUEVE PUNTOS

Coquimbo Unido (V), Curicó Unido (L), Universidad de Chile (V), Audax Italiano (L), Everton (V) y Palestino (L) son los lances que le restan a O’Higgins para culminar el torneo. De esos 18 puntos, dijo Figueroa, si rescatan el 50 por ciento estarán en la Sudamericana.



“Si no ganamos en Coquimbo podemos quedar 12, pero si ganamos séptimos (o más arriba). Nosotros tenemos que pensar que tenemos que sumar nueve puntos de aquí al final del torneo”, dijo el estratega, comentando también que, “tenemos deudas como visita, y nuestra labor es tratar de conseguir lo antes posible 9 puntos”. La idea, claro está, es ganar los tres partidos en casa, pero también tiene que rescatar unidades como forastero.



En ese sentido, Figueroa recordó que, el campeonato, “es un torneo irregular, donde cualquiera le gana a cualquiera. Es una competencia difícil, pero es competitiva. Nosotros hemos perdido pocos partidos como local, pero importantes, Huachipato, Antofagasta y la U de Conce, son nueve puntos que nos tendrían tranquilo para las fechas finales”.

EL RIVAL DEL DOMINGO

Este domingo, a las 18.00 horas, O’Higgins se medirá contra Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. A este elenco, que superó en la primera rueda, espera puedan volver a sacar puntos y para eso han trabajado, dijo.



Sobre este elenco, el “Fantasma” manifestó que, “ellos adelantan mucho a sus laterales, con puntas rápidos, pero nosotros tenemos armas”.



De paso, señaló que el elenco Pirata, tiene varios elementos de cuidado, pero que “su línea de juego, es la parte más peligrosa que tienen, pero su fortaleza de basa en las bandas. Con Salas – Farfán y Berardo y Benítez. Su técnico le trata de dar mucha amplitud por los laterales, sabemos que nos van a complicar harto, su dinámica”.



Finalmente, expresó que a ellos, “ya le ganamos, no hay mucha diferencia. La preocupación es el rival y lo que podemos hacer el domingo”.



Cabe consignar que, para el trabajo de esta semana, Figueroa integró a los juveniles Alexander Bolaños, Williams Muñoz y Moisés González, quienes podrían ser alternativa para este fin de semana. De ahí su frase de ayer: “yo no tengo miedo de jugar con jóvenes. Si yo veo que un jugador no está pasando por un buen momento, llámese como se llame, tendrá a un juvenil detrás”.

Simplemente Marco Antonio Figueroa

El DT más odiado del medio, así se catalogó. Según expresó ayer, dio a entender que no es comprendido.



“¿Soy el más odiado? Sí. ¿No sé por qué? A lo mejor porque soy pelado, o porque soy fachero. Hay que poner los puntos sobre las íes”.



Es más, dijo que, “En Calera fui campeón, pero me reputearon, en Católica fue goleador y jugué una final y me reputearon. En todos los equipos donde me toca dirigir pasa eso. Y saben, yo soy feliz con mi familia, con el trabajo que tengo”.



Además, comentó que, “mucha de esa gente que me grita, o que no es feliz con lo que tiene, le recomiendo que vaya un poquito más a misa”, y que, “yo entiendo que mucha gente va al estadio a desahogarse, pero desahogate con su señora, con los tuyos. ¿Por qué se tienen que desahogar conmigo?”.