Essbio informa medidas especiales ante contingencias

Entendiendo que la labor que realizan es pública, el representante manifestó que deben aportar a la solución “la gente necesita llegar a sus casas”, enfatizó.

Gina Pérez

Fotos: Nico Carrasco

En relación al servicio de la locomoción en la región, la afluencia de vehículos, sí bien ha sido menor desde el día sábado en distintos puntos de la región. La verdad es que desde las 19:00 horas ya no había locomoción y así lo confirmó Eduardo Lillo, presidente de la Federación Regional de Transporte Colectiva (Feretracol), quien comentó que “siendo las 16:00 horas desde la Seremi de Transporte se les habría solicitado que paralizaran los servicios, medida que no adoptamos ya que no era necesario y trabajamos hasta las 19 horas”, manifestó. Cabe precisar que para lo que respecta hoy, lunes se irá evaluando, y la verdad evaluaremos día a día la entrega del servicio.

Por su parte, el Seremi de Transporte manifestó que efectivamente se habrían comunicado con el representante “lo que hicimos fue sugerir que prestará servicio, pero a discreción para no poner en riesgo a los mismos usuarios, pero a modo de sugerencia ya que entendemos que es necesidad de las personas poder movilizase en la ciudad”. En tanto precisó que “están evaluando la situación, pero en el día de ayer – domingo- estaba el 100 % el sistema de transporte menor y el 70 en el sistema mayor están trabajando con normalidad en la comuna de Rancagua, claro si hay menos frecuencia como día domingo”.