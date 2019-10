Gráfica de una triste jornada … del sábado 19 de octubre

La autoridad comunal manifestó además que es el momento de que los que tomen decisiones en el país formen una gran mesa en donde el tema social sea el protagonista.

Gina Pérez

Fotos: Marco Lara

A las 2:08 de la madrugada del domingo los rancagüinos y rancagüinas se enteraban que la jornada dominical sería distinta, esto ya que Rancagua no quedó fuera de los desmanes y protestas en el país.

Al llegar a la noche los medios mostraban los hechos y siendo las 23.00 horas el Intendente de la Región, Juan Masferrer convocó a un punto de prensa junto con condenar los hechos de violencia, a esa hora no descartaba anunciar un decreto para invocar la Ley de seguridad Interior del Estado. Tres horas más a través del Twitter de la Intendencia y de la misma cuenta de Juan Masferrer, informaba que frente a los graves y reiterados ataques, contra el orden público y la seguridad ciudadana y por mandato del Presidente Piñera y del Ministro del Interior Andrés Chadwick, se anunciaba decreto de Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la comuna de Rancagua, el cual permite la salida de militares a las calles de la comuna y entrega la facultad al jefe de las fuerzas decretar restricciones en algunas libertades. En ese sentido la primera autoridad comunal señaló que “como autoridad nunca me hubiera gustado llegar a una situación de esta naturaleza, pero en virtud de la responsabilidad que tiene el Gobierno con la seguridad y tranquilidad de la comunidad era una medida que se venía venir”.

En ese sentido, agregó que “Espero que sea lo más breve posible, ya que en la medida que esto termine significa que vamos retornando el camino de la normalidad”. Así también hizo un breve análisis de lo que está ocurriendo “Es el momento que los actores políticos, los parlamentarios, los presidentes de partido depongan muchas de sus posiciones extrema y de una buena vez se preocupen de lo que es la consecuencia de este movimiento que es atender demandas muchas de las cuales comparto no se puede negar que hay personas que lo están pasando muy mal, hay gente que no puede vivir dignamente con bajos ingresos y con alzas esto es lo que uno puede sacar como enseñanza y lección de los que está pasando”.

¿Cree Ud qué fue un poco tardía la decisión de decretar zona de emergencia en la madrugada, se lo consulto por los daños que pueden verse hoy en Rancagua?

Yo creo que es tardía la reacción de la clase política en general de no entender y no ver lo que estaba pasando en nuestro país. Las alzas desmedidas de la electricidad, fármacos, son cosas que todo el mundo lo sabe, pero ninguna autoridad leyó bien eso es lo tardío estas medidas son en situaciones de emergencia y uno como autoridad comunal les pide a las autoridades de más arriba que asuman su cuota de responsabilidad. El país, hace ya muchos meses que viene en una situación de tensión, de mucha intransigencia y sin duda ese mal clima que han ido creando los actores políticos necesariamente se fue trasmitiendo al país, eso es lo más tardío, preocupante, grave y esta es la oportunidad que tienen para ponerse en sintonía con las necesidades de nuestros representados.

¿Ud ha podido conversar con dirigentes vecinales para palpar el sentir de la comunidad?

Claro, he estado en conversaciones con dirigentes vecinales a través del teléfono, y me han mostrado su preocupación. Ahora creo que es importante que los alcaldes de cualquier posición política podamos decirles a los que toman decisiones en el país es el momento de formar una gran mesa en donde el tema social sea el protagonista. Aquí sobra conocimiento de parte de algunos y falta sentimientos y en la medida que no conectemos con los problemas de nuestros vecinos es muy difícil que lleguemos a una receta óptima.