Luego de las manifestaciones de este sábado: Un Rancagua devastado en el día después de…

En un día que no fue ciertamente normal, y no en la catedral de Rancagua como estaba programado originalmente, ayer en la tarde se realizó en la parroquia Sagrada Familia de Nogales el funeral del ex senador, ex alcalde y ex concejal de Rancagua Nicolás Diaz.

La iglesia estaba igualmente repleta en un ambiente de recogimiento, pena por la partida pero orgullo por la gran labor que realizó en vida. Si bien don Nicolás merecía tal vez un funeral con todos los honores, tal vez esta misa más familiar y acogedora fue más acorde con su vida, ya que universalmente es recordado por su gran humildad y sencillez. Así en una familiar ceremonia sin la presencia de autoridades, pero rodeado de amigos y familia e incluso por voluntarios de la quinta compañía del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, de donde era voluntario de exepción, fue despedido este gran servidor público.

Nicolás Díaz, orgulloso de haber nacido en Coínco, cursó sus primeros estudios en el Instituto O’Higgins de Rancagua, y sus estudios superiores los realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Se tituló de Médico Cirujano el año 1955. Su especialidad fue la cardiología.

Su actividad política la inició en el año 1958, cuando fue designado Jefe Regional de la campaña presidencial de Eduardo Frei Montalva. Más adelante, se incorporó al partido Demócrata Cristiano, llegando a ocupar los más altos cargos a nivel partidario y público, entre ellos Alcalde de la ciudad de Rancagua en los años 1963 y 1967. Durante el Gobierno Militar ocupó diversos cargos dentro de su partido, participando activamente en el Comité de Elecciones Libres, el Comando por el “No” y en la Concertación de Partidos por la Democracia. En el año 1989 fue electo Senador de la República con la primera mayoría por la VI Región de O’Higgins y ejerció el cargo entre los años 1990 y 1998.