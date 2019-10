Universidad de O’Higgins, Inacap, IPG y Santo Tomás suspenden clases mañana

Tras los graves incidentes que ocurrieron ayer en Rancagua, y tras la declaratoria de zona de emergencia para la comuna, en la mañana de hoy se reunió el Comité Operativo de Emergencia esto en dependencias de la Brigada de Aviación del Ejercito.

Tras la reunión el intendente regional Juan Manuel Masferrer señaló que al momento se mantienen solo algunos focos aislados pero en general toda la zona se mantiene en calma.

Al mismo tiempo explicó que la declaratoria de estado de emergencia implica sólo que militares se encuentran vigilando puntos estratégicos, aseguró que por el momento no se ha restringido ninguna libertad ni existe toque de queda.

También informó que cerca del 60% del transporte público funciona de manera normal, así como los dos principales terminales de la ciudad -el terminal O´Higgins y el Rodoviario- se encuentran funcionando.

Por otra parte señaló que durante la tarde, tras una reunión con los alcaldes de la región, se informará sobre la situación de las clases para mañana lunes.

En este contexto, además, hizo un llamado a la calma, asegurando que existe suministro suficiente de combustible en la región y a ejercer el derecho a manifestarse en tranquilidad.

En otra materia, tras el anuncio de la intendenta Metropolitana de que no renunciará para ser candidata a Gobernadora Regional para no dejar la intendencia en medio de la crisis, consultado sobre su situación personal Masferrer no entregó una respuesta directa. Señaló que está completamente enfocado en la situación actual, la que esperaba se solucionase pronto.

Recordemos que legalmente tanto los ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, seremis que quieran postular a ser Gobernadores Regionales deben dejar sus actuales cargos un año antes de la elección , es decir este 24 de octubre. Además a la lista anterior se suman los consejeros regionales en el caso de querer postularse a alcalde.