Compradores apoyan las demandas, pero no aprueban saqueos de supermercados

– La jornada de ayer se vivió de manera pausada para poder adquirir lo necesario en los distintos supermercados en la comuna de Rancagua.

Gina Pérez

Fotos: Marco Lara

Siendo las 12.25 de ayer lunes “El Rancaguino”realizó un recorrido por los distintos supermercados de la comuna. Donde largas filas y la dosificación de personas para su ingreso fue la tónica que marcó la jornada. Sin embargo, lo novedoso fue encontrar a santiaguinos comprando en los supermercados, debido a la situación que se vivía en la capital del país.

Gloria Navarro es de Pirque, y señala que nunca imaginó tener que venir a Rancagua a comprar mercadería para ella y su familia “No hay tranquilidad. Esta difícil la cosa allá, acá esta todo tranquilo” señalaba mientras se estacionaba junto a su familia en República de Chile en las afueras del supermercado Unimarc. La verdad, es que en términos generales en Rancagua podría decirse que la situación era parecida a lo que se vive en fechas de fin de año, la verdad es que no lo es. Ya que en la comuna de Graneros la totalidad de los supermercados estaban cerrados. En tanto en Rancagua a medida que fue transcurriendo el día fueron bajando sus cortinas de manera paulatina. Ejemplo Santa Isabel de Villa Teniente, a las 11.22 ya era oficial su cierre. A esa misma hora el mercado cerraba sus puertas, esto debido a que habrían visto personas con piedras, señaló un transeúnte, lo mismo informaban radios locales. Supermercado Santa Isabel de Avenida República lleno, decenas de personas hacían largas filas en las afueras informando que a las 15 horas cerraba. Supermercados mayoristas del sector rodoviario cerrados al mediodía de ayer. En tanto el Cugat se mantuvo abierto con normalidad hasta las 18 horas.

Mientras en el supermercado Líder de Recreo la fila era larga y escuchaban atentos los consejos del personal para así poder ingresar al local. Ante todo este ambiente era importante conversar con las personas para saber su opinión al respecto de estar comprando de esta forma y por los hechos que están sucediendo en el país.

Gabriela: “Esto muy de acuerdo que se haga notar que estamos cansados y aburridos”

“Hace poquito rato llegamos. Ayer consultamos y nos dijeron que estarían abiertos de manera normal, Ahora nos encontramos con filas y bueno eso es lo que estamos viviendo en el país y me parece bine que el pueblo haya despertado no con violencia. Pero esto muy de acuerdo que se haga notar que estamos cansados y aburridos. Mi barrio está muy tranquilo”.

Mauricio Aravena: “Cuando han sido pacificas no se ha llegado ningún acuerdo”

“Hace media hora que estamos acá y bueno la espera es parte de lo que se está viviendo. Hoy venimos enfocados a ver que encontramos y así comprar. Ahora yo soy joven y si bien es incómodo hacer filas pero si no manifestamos de esta manera, cuando han sido pacificas no se ha llegado ningún acuerdo y esto lo provoca el mismo Gobierno y el tema no es el alza del pasaje”

Nataly Palma: “Con las manifestaciones pacificas no se logra nada”

“Es la única opción que tenemos para abastecernos. Llevamos poco rato. Ahora igual la situación es complicada pero es la única forma para ser escuchados yo apoyo totalmente esto debe terminarse y nos deben escuchar ya. Con las manifestaciones pacificas no se logra nada”.

Elizabeth: “Está muy mal. No se sabe cuando termina”

“Está muy mal. No se sabe cuando va a terminar esto, yo vine a comprar algunas cosas pero ando tranquila, vine a buscar cosas para el pan cosas del día, jugos”

Mildre: “Soy venezolana y nunca pensé volver a pasar lo mismo”

“Esta es la única manera de comprar no queda de otra. Ahora esto es horrible. Y ojo no es por el alza del pasaje es triste lo que pasa en Chile, esto ya parece terrorismo y es horrible yo soy venezolana y nuca pensé volver a pasar por lo mismo”

Luis:“Siempre habrá vandalismo”

“Mire yo demore más de una hora no es tan alarmante vinimos a comprar para el mes lo normal. Ahora lo que ocurre en el país si bien no apoyo la violencia y ojalá no hubiese pasado esto, pero lamentablemente siempre habrá vandalismo y solución para esto no la veo “

Lily: “Hay que mantener la calma”

“Mire venir al supermercado y vivir esto me trae recuerdos del pasado y claro esto no es lo mismo. Creo que uno a ratos y piensa que esto puede ser peor , pero no hay que alarmarse y sabe no veo tv ya que me enfermó. Creo que hay que mantener la calma.”

Gustavo de Santiago: “En Santiago está la embarrada”

“En Santiago está la embarrada. No está tranquila la cosa, no hay mucho supermercados abiertos y los que hay filas largas . Yo siempre había venido de turista y nunca imaginé venir a Rancagua a comprar al supermercado”

Gloria Navarro: “Nunca pensé venir a Rancagua comprar mercadería”

Yo soy de Pirque y venimos a Rancagua a comprar para toda la familia no sólo para nosotros en Santiago han saqueado los supermercados. No hay tranquilidad. Esta difícil la cosa allá, acá esta todo tranquilo. Ahora en relación a las demandas esta bien pero los saqueos para nada. Yo nunca pensé venir a tan lejos para comprar mercadería menos mal estaba todo expedito”.