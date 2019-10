Alcaldes de la Región evalúan situación de sus comunas

Una dispar realidad tienen las comunas de O’Higgins, ya que si bien en Rancagua, Rengo o San Fernando ha habido serios incidentes, otras como Pichilemu y del secano costero no han tenido mayores inconvenientes.



Fernando Ávila Figueroa



Rancagua, Rengo, y San Fernando son algunas de las comunas donde se han concentrado los desórdenes más importantes en las los últimos días. Sin embargo, quisimos conocer la realidad de otras comunas, donde en su mayora ha habido manifestaciones pacíficas, con marchas familiares que han terminado en calma. Veamos que nos dijeron los alcaldes respecto a la realidad regional y en qué estado se encuentran sus comunas.



Roberto Córdova, Alcalde de Pichilemu: “Todo en completo orden”

Pichilemu ha tenido manifestaciones pacíficas sin que se produjeran desmanes. El alcalde de la comuna, Roberto Córdova, dio a conocer que la comunidad está tranquila, “y todo en completo orden”, con tres días de marcha, pero todo en completa calma. Agregó que sólo el sábado en la noche hubo dos personas detenidas por cortar una calle, pero nada más que eso, sumado a incidentes menores en una estación de servicio entre personas que cargaban combustible.

Al igual que en otras comunas, en Pichilemu lo supermercados han visto incrementada su clientela, pero todo en calma.



Alcalde Rengo, Carlos Soto: “La comunidad nos ayudó a controlar el saqueo”

El alcalde renguino dio a conocer que ha habido marchas que han empezado bastante tranquilas, pero que luego han terminado en disturbios que han iniciado un grupo de personas, intentando saquear por ejemplo el odeón de la plaza de armas, esto la noche del lunes. Luego en el Tottus destruyeron una reja, logrando robar algunas especies.



Para el alcalde la violencia ha ido disminuyendo, por lo que no cree que deba existir toque de queda. “Con las Fuerzas Especiales en Rengo estamos bien. Tuvimos reunión con el comercio y organizaciones civiles, tomamos decisiones e informamos de la vuelta a clases. Hemos hecho bien partícipes este tema a la comunidad, las que nos ayudó a controlar el saqueo”.



Alcalde de Requínoa, Antonio Silva: “Hemos tenido este martes clases normales con todo los servicios funcionando”

Según el alcalde Requínoa están todos los servicios y educación municipalizada funcionando, con un 80 por ciento de asistencia. Agregó que en dos colegios hubo dos o tres vidrios destruidos, situación dispar en peajes donde ha habido mayor violencia. A eso se une paralización en el área salud, pero que es a nivel nacional y de manera pacífica. “Hemos tenido este martes clases normales con todo los servicios funcionando”, dijo el alcalde.



Durante dos noches ha habido incidentes principalmente en la carretera 5 sur, donde manifestantes han destruido casetas de peaje, sin embargo, estos hechos de violencia no se han trasladado hasta el centro de la comuna.



Alcalde de Graneros, Claudio Segovia: “Hay una normalidad aparente”

Según lo informado por el alcalde, miles de personas salieron a las calles a realizar una hermosa manifestación de la que se siente orgulloso, ya que manifestaron su malestar por el actual modelo económico. Lamentó que a eso de las 21:30 horas del lunes se produjeran incidentes de mediana gravedad, ya que se intentó saquear un supermercado e incluso hubo un amago de incendio, misma situación ocurrida en el supermercado Acuenta, donde delincuentes de manera coordinada y organizada ingresaron, siendo reducidos por Carabineros y PDI.



“La forma en que culminan estos actos no es lo que busca la mayoría de la gente. La comuna no tuvo clases y les hemos pedido a los niños y apoderados que se mantengan en sus hogares con tranquilidad. Hay una normalidad aparente, pero todo funciona con normalidad y tranquilidad. La gente demanda la presencia de militares a pesar que no nos gusta el estado de excepción. Traer militares solo atraería más violencia y la gente tiene que aprender a comportarse”.



Alcalde de Machali, José Miguel Urrutia: “Machali está sumamente tranquilo”

“Machali está sumamente tranquilo”, dijo su alcalde, pese a que reconoció que ha habido manifestaciones pacíficas, lo que lo tiene muy contento, ya que todo el mundo tiene el derecho a protestar haciéndolo de manera pacífica. Destacó que la noche del lunes hubo un llamado debido a que existió la amenaza de un saqueo de supermercado, pero el Gope de Carabineros controló la situación.



Sobre clases este martes no hubo ningún colegio funcionando, sosteniendo que el comercio funciona con normalidad, pero con horarios en supermercados. Destacó que al haber toque de queda en Rancagua, los manifestantes no se trasladaron hacia el límite de la comuna.



Alcalde de Rancagua, Eduardo Soto: “Esto debe tenderse a la normalidad”.

La primera autoridad de Rancagua indicó que la noche del lunes y madrugada del martes nuevamente hubo incidentes, pero que esta vez se registró un corte de energía eléctrica que afectó a más de 12 mil viviendas del sector norponiente, esto a eso de las 22:50 de la noche, normalizando la situación a eso de las 03:00 de la madrugada. Agregó que los Centros de Salud Familiar, este martes funcionaron con normalidad hasta las 18 horas, las clases fueron suspendidas, atendiendo a estudiantes que pudieran requerir el servicio de alimentación.



“El municipio está trabajando normalmente y nuestras cuadrillas están en terreno haciendo el despeje de barricadas, escombros, limpieza de calles y señales de tránsito que sufrieron más daño. Esto debe tenderse a la normalidad, pero son decisiones que están dadas en el Gobierno. Lo que uno debe transmitir a las autoridades es la preocupación, el temor y el miedo que nos plantean vecinos en diferentes lugares. Hay que separar lo que sucede con grupos que van con otros propósitos a lo que la inmensa mayoría de rancagüinos está manifestando pacíficamente en las calles”.



Alcalde de Paredones, Sammy Ormazábal: “La gente se cansó de los abusos, las mentiras y la corrupción”

Las comunas del secano han estado tranquilas, así lo dio a conocer el alcalde de Paredones, quien manifestó que “todo está tranquilo y en normalidad”. Añadió que no ha habido protestas, pero para este martes a las 20 horas había programado un cacerolazo, el que espera sea masivo.



El comercio funciona con normalidad, agregando que los hechos ocurridos demuestran que “la gente se cansó de los abusos, las mentiras y la corrupción. Los 30 pesos del metro fue la gota que rebalso el vaso, pero se suman las jubilaciones de os adultos mayores de 100 mil o 120 mil pesos que no alcanzan ni para los remedios, con sueldos de senadores y diputados estratosféricos, la colusión de las grandes empresas, y nadie hace nada, todo eso agotó a la gente”.



Alcalde de Chimbarongo, Marco Contreras: “Hemos hecho el llamado que nuestra comuna esté lo más normal posible”

En la comuna de Chimbarongo según su alcalde hasta este martes se funcionaba con normalidad, sólo con marchas estudiantiles, pero reducidas. Agregó que la noche del lunes sufrieron la quema del peaje lateral de acceso a la comuna, sin que se registraran mayores destrozos gracias a un gran despliegue de Carabineros, así como él junto a su equipo resguardaron el municipio hasta muy tarde, junto a los comerciantes que se movilizaron y resguardaron sus locales. “Tuvimos una acción preventiva rápida. Hemos hecho el llamado que nuestra comuna esté lo más normal posible. Estamos trabajando con total normalidad y los colegios están todos funcionando sin inconvenientes”.



Alcalde de Marchigue, Héctor Hernán Flores: “Todo está normal”

“Acá está todo impecable, todo está normal”, dijo el alcalde quien agregó que la noche del sábado y este lunes se registraron dos marchas pacíficas. La autoridad añadió que la situación es lamentable, ya que las cosas deben hacerse con más respeto, no estando de acuerdo con toda la destrucción que ha habido. “Estoy totalmente de acuerdo en manifestarse, pero en forma pacífica, mi intención es que también sea pacifico acá”.

Alcalde de San Fernando, Luis Berwart: “Queremos que la gente se manifieste, pero en tranquilidad”

El alcalde de San Fernando dio a conocer que se encuentran funcionando con relativa normalidad, ya que el paro nacional de salud los tiene funcionando con turnos éticos correspondientes. En educación adujo que hubo clases hasta las 13 horas, con una asistencia cercana al 50 por ciento, sumado a que la noche del lunes hubo disturbios que afectaron a algunos privados. “Queremos que la gente se manifieste, pero en tranquilidad, ya que quienes ocasionan este tipo de desmanes no es la mayoría de las familias y adultos, los que se manifiestan en forma pacífica”.



Respeto al comercio, adujo que han tratado que este funcione lo más normal posible, sin embargo, indicó que se han visto un tanto afectados por los hechos de violencia”.