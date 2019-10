Gremios de la salud en Colchagua se suman a movilización nacional

– La situación se desencadenó por medio de una autorización del Dr. Fernando Soto en que daba garantías a los trabajadores del ramo a llegar más tarde o ausentarse de sus lugares de trabajo debido al Estado de Emergencia.

Gisella Abarca

Un correo electrónico en el cual autorizaba que este lunes los funcionarios del Servicio de Salud O’Higgins a llegar más tarde o ausentarse debido al Estado de Emergencia que está ocurriendo en Chile y la región, fue lo que ofuscó al Ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien no tardó el solicitar la renuncia al doctor Fernando Soto, quien llevaba tres meses en el cargo y había sido elegido por Alta Dirección Pública en julio pasado.

“Esa es una decisión del Ministerio de Salud, el ministro ha hecho un llamado que en esta circunstancia que son muy complejas para la ciudadanía, ha pedido un esfuerzo, un compromiso mayor de los funcionarios de salud a nivel nacional para que puedan atender a todas las personas que puedan ser afectadas de los disturbios que están ocurriendo”, apuntó el Intendente Región de O’Higgins, Juan Manuel Masferrer.

Agregó “En ese sentido hay una instrucción distinta dada por el ex director Fernando Soto a los funcionarios que no se refiere particularmente a la situación de ahora; sino que también se toma atribuciones de establecer que tienen un permiso de poder llegar más tarde durante 15 días, y que no va a haber sanciones”,

A juicio del Intendente, la instrucción entregada por el ex director de Servicio de Salud de O’Higgins “Contraviene una instrucción que ha dado el ministro, porque lo que queremos el resguardar la seguridad de nuestros funcionarios, va a haber flexibilidad cuando sea necesario; pero todos estamos haciendo un esfuerzo enorme para darle tranquilidad y normalidad a la región y al país, en ese sentido se les ha pedido un esfuerzo y esa instrucción contravenía este esfuerzo que ha pedido el Ministro de Salud”, finalizó.

No obstante, por medio de su cuenta de twitter, el titular de la cartera de salud, @jmañalich confirmó la decisión de la salida del director del Servicio de Salud, a quien había solicitado la renuncia porque “autorizó al personal a ausentarse hoy día (lunes)” a su puesto de trabajo (ver foto).

“ES UNA PÉSIMA SEÑAL DE ESTE MINISTERIO DE HACER ESTOS CAMBIOS”

La decisión sorprendió y molestó a distintos gremios de la salud quienes no se hicieron esperar y dieron a conocer su descontento, uno de ellos fue el Colegio Médico de Rancagua quienes por medio de un comunicado de prensa declararon“en estos días de descontento general, descontento social y de ambiente de inquietud, el Consejo Regional Rancagua (del Colegio Médico), llama a mantener la empatía y resguardo de las funciones en nuestros servicios y en contraparte recibimos esta solicitud de renuncia al cargo al Director del Servicio de Salud, enardeciendo y aumentando la desesperanza de los médicos del Servicio Público de O’Higgins”.

Agregaron “Es una pésima señal de este ministerio hacer estos cambios, rompe instancias de dialogo y compromiso”.

Por lo que los facultativos unidos en el gremio hicieron un llamado al Ministro de Salud “a deponer la solicitud de renuncia y que se mantenga en su cargo el Dr. Fernando Soto, a quien reconocemos como Director de Servicio de Salud de la Región. Rechazamos unánimente la decisión del Ministro de Salud de solicitar la renuncia del Dr. Fernando Soto, y exigimos que se revoque o que se responsabilice con los funcionarios y usuarios de nuestra región por las consecuencias de sus decisiones”.

En tanto, la directiva de Fenpruss por medio de una declaración pública expuso “rechazamos la decisión del Ministerio de Salud de solicitar la renuncia al director de Salud de O’Higgins”.

Agregaron “Con la salida del Dr Soto, sólo ganan quienes consideran que este servicio les pertenece como botín de guerra y no lo podemos permitir”.

Finalizaron solicitando al Ministro de Salud retractarse de la decisión “Los funcionarios con vocación de servicio público y particularmente nosotros Fenpruss, llamamos al Ministro a escuchar a quienes corresponde y al Dr. Soto a volver al lugar donde se les necesita: la dirección de salud”.