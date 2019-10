84 detenidos tras cuarta jornada de manifestaciones

Según señaló esta mañana el intendente regional Juan Manuel Masferrer, en la región se registraron un total de 84 detenidos, todos quienes fueron puestos a disposición de la justicia.

La gran mayoría de los detenidos fueron por desordenes públicos, desacato toque de queda y robos.

Al mismo tiempo cuatro carabineros resultaron con lesiones, 3 leves y 1 lo más complejo uno grave por impacto balístico en incidentes ocurridos en Lo Miranda. Este policía se encuentra fuera de peligro, pero está siendo intervenido quirúrgicamente en el hospital institucional en Santiago.

Además durante la noche en Rancagua se registraron siete ataques graves a la propiedad privada:

• Servicio automotriz León, daño y saqueo (Quema de neumáticos)

• Supermercado Acuenta, daño y saqueo

• Cugat de Baquedano, daño e intento de saqueo

• Santa Isabel de Lourdes y Villa Teniente, daño e intento de saqueo

• Líder de Carretera El Cobre, daño e intento de saqueo

• Automotora Alameda y Edificio CGE Alameda daños e intento de saqueo.



Barricadas de mayor magnitud:

• República de Chile entre Obispo Larraín hasta Avda. La Compañía

• Alameda con Alcázar ambas pistas

Barricadas menores

• Rep. de Chile entre Uruguay y Bombero Villalobos

• Bomberos Villalobos desde Los Tilos hasta pasaje 7

• Paula Jara Quemada entre Eusebio Lillo y Rabanal (Población Granja)

• Manuel Rodriguez con Blanco Encalada (Población Granja)

Semáforo sin funcionar: Avda. La Compañía con Avda. El Sol

En cuanto a las rutas se registraron diversos cortes en los siguientes tramos:

• Ruta 5 sur km. 135, entrada norte San Fernando.

• Ruta 5 sur km. 152, pista poniente, Chimbarongo.

• Ruta 90 Km. 23, Nancagua.

• Carretera de la Fruta altura de San Vicente.



Las 5 líneas de microbuses operativas, las 19 líneas de taxis colectivos operativas.

No operativo servicio de microbus 303 que cubre los sectores de Puertas de Fierro hasta Dintrans.

Rurales: las 8 unidades de operación rurales operativas y prestando servicios con normalidad.

Terminales: Rodoviario operativo desde las 6 am, Terminal O´Higgins operando desde las 6 am, Servicio Metrotrén operativo desde las 6:30 am. Resto de las provincias servicios prestándose normales.



Colegios

11 comunas se encuentran con clases normales.

22 comunas clases suspendidas. Rancagua, Coltauco, Doñihue, Graneros, Las Cabras, Machalí, Malloa, Mostazal, Olivar, Pichidegua, Rengo, Requinoa, San Vicente, Pichilemu, La Estrella, Litueche, Marchigue, Navidad, Paredones, San Fernando, Chimbarongo y Nancagua.

Jardines Infantiles

• Jardines Junji todos funcionando con normalidad.

• Jardines Integra 65 funcionando de 83 jardines.

En el caso de los almuerzos dispuestos por Junaeb éstos se están entregando de forma normal.

Hospitales funcionando con turnos éticos. Urgencias atendiendo pacientes c1, c2 y c3. Extensión horaria.



Supermercados en Rancagua:

Supermercado Jumbo: Funcionamiento de 10:00 a 14:00 horas.

Supermercados Lider: Funcionamiento de 10:00 a 14:00 horas.