Crisis social: Colchagua vivió una jornada tranquila con miles de personas manifestándose pacíficamente

Fue una manifestación pacifica que recorrió algunas calles de la ciudad de Rancagua, la que se extenderá hasta este jueves.

Fernando Ávila Figueroa

Fotos: Nico Carrasco





















Fue la Plaza de Los Héroes el lugar donde los trabajadores del sector público, entre ellos profesores, del SAG, Serviu, del área salud, etc., se reunieron para manifestarse de manera totalmente pacífica, portando pancartas y cualquier elemento que pudiesen ser utilizados para hacer ruido en pos de que se escucharan las demandas que en esta ocasión no tienen una petición particular por gremio, ya que la consigna era luchar todos por una misma causa.

La manifestación cercana a las 2 mil personas, enfiló por calle Estado, para luego llegar hasta la Alameda y tomar algunas calles como O’Carrol y así nuevamente llegar a la Plaza de Los Héroes, todo en total calma.

el Presidente Regional del Colegio de Profesores, Roberto Villagra

En conversación con el Presidente Regional del Colegio de Profesores, Roberto Villagra, dio a conocer que este paro nacional, por ejemplo, convocó a más del 90 por ciento de docentes de la Región de O’Higgins, de las escuelas y la salud, destacando que desde el año 1983 los trabajadores de los sindicatos del cobre no paralizaban. “Acá está todo el mundo, queremos cambios estructurales, no más maquillas como el que pretendió dar el Presidente de la República”, dijo el dirigente del gremio docente., quien agregó que se debe cambiar el sistema, el fin de las AFPs, fin al enriquecimiento ilegítimo que hacen los grupos económicos con la plata de los trabajadores, salud pública y educación abastecida, entre otros temas. “Despertó Chile, y despertó con un estallido social y esto hay que conducirlo y darle interlocución, tenemos que avanzar, pero ningún paso atrás”

Presidente de la Asociación de Funcionarios del sector Vivienda de la Región de O’Higgins, Sergio Pardo

Por su parte, el Presidente de la Asociación de Funcionarios del sector Vivienda de la Región de O’Higgins, Sergio Pardo, dio a conocer que se han sumado como servicio público, con valor y conciencia para enfrentar los miedos, ya que creen que la causa es justa. “Como funcionarios públicos apoyamos a la ciudadanía movilizada, apoyamos al pueblo que ha salido a la calle espontáneamente a exigir el termino de los abusos, de los robos de cuello y corbata. El ciudadano común ha dicho basta, no queremos más otros treinta años de corrupción, y los mismos políticos en el Congreso”.

La convocatoria para este paro se extendió para este jueves 24 de octubre, donde los gremios se volverán a reunir en la Plaza de Los Héroes.