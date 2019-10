Fiscalía investiga si existen grupos organizados detrás de saqueos e incendios

La Unidad de Análisis Criminal abrió un foco investigativo. Piden a la comunidad que de manera anónima envíe los antecedentes que posean al correo denuncia.sacfi6@gmail.com.

Cientos de miles de personas han marchado diariamente en las diversas comunas de nuestra región y del país, protesta más que legitima y ampliamente respaldadas demandas sociales en busca de un mejor país. Pero en medio de estas manifestaciones un grupo minoritario se ha aprovechado para cometer robos, saqueos e incendios.



Este es el delito que la unidad de Análisis Criminal de la fiscalía regional quiere investigar, por esta razón se abrió un foco investigativo. El fiscal Carlos Fuentes explicó que esta investigación es contra sujetos, espontáneos, o más o menos organizados que aprovechándose de de las legitimas manifestaciones cometen delitos. “Por lo que hemos conversado con los analistas, hay de todo. Sujetos organizados, semi organizados, y espontáneos”, señaló el fiscal jefe de la unidad de Análisis Criminal.



El asunto nuestro es poder ubicar a ciertos sujetos que están organizados y que a veces no incentivan la participación de otros no organizados a cometer delitos. El fiscal fue enfático en señalar que este foco no perseguirá desordenes públicos, sino solo los delitos antes señalados, salvo que los sujetos estén ligados a estos saqueos o incendios.



“Nosotros no estamos atacando la manifestación de la gente en virtud del derecho de reunión y de manifestarse lo hacen de manera lícita. Hay niños, ancianos, gente en bicicleta. Eso no es el foco”. Quienes perseguirá la fiscalía es a quienes aprovechándose de esta manifestación pacífica comenten robos e incendios afectando a quienes viven alrededor.



Serán materia de la investigación por parte de este foco investigativo el incendio del supermercado Mayorista y la detención de un ex candidato a diputado del Frente Amplio, sorprendido tras el toque de queda en un furgón con bencina y neumáticos . Y se analiza incluir la quema de vehículos en la Alameda y el incendio de AFP Capital ocurrido el martes en la tarde.



Una de las primeras diligencias es recabar todas las cámaras cercanas a los lugares, al mismo tiempo se creó una casilla de correo gmail (para tener mayor capacidad para recibir videos) a fin de que de manera anónima la comunidad pueda entregar los antecedentes que posea sobre estos delitos. El fiscal aseguró que lo que interesa es el dato, un nombre, un apodo, patentes, fotos o videos. Aseguró que nadie que envié algo será citado sino que las informaciones serán utilizadas para los análisis. El correo es denuncia.sacfi6@gmail.com.