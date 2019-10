Servicio de Salud en paro: Funcionarios exigen restitución de Director Dr. Fernando Soto

– Esto por la abrupta decisión del Ministro de Salud de solicitarle la renuncia a quien hasta este domingo dirigía la entidad pública y quien habría dado flexibilidad horaria a sus funcionarios para llegar más tarde o ausentarse de sus lugares de trabajo debido al Estado de Emergencia.

Gisella Abarca

Fotos Marco Lara

Tomado amanecieron las dependencias del Servicio de Salud O’Higgins la mañana de este miércoles, en rechazo a la decisión del Ministro de Salud, Jaime Mañalich de solicitar la renuncia al director de la entidad pública Dr. Fernando Soto, esto por un correo electrónico en el cual este último autorizaba que desde este lunes los funcionarios de la repartición del estado podían llegar más tarde o ausentarse de sus labores debido al Estado de Emergencia en el país y la región, lo que ofuscó al titular de la cartera de salud quien no tardó el solicitar la renuncia al doctor Soto, quien llevaba tres meses en el cargo y había sido elegido por Alta Dirección Pública en julio pasado.

“Los trabajadores de la dirección de Servicio votó paro desde este martes, estamos en paro, no en movilización”, informó la Presidenta Base Fenpruss DSSO y directora nacional de la Confederación Fenpruss, Ana María Bustamante.

La dirigente de salud agregó “cuando nos enteramos de la situación, quisimos saber los motivos, los que resultaron ser bastante burdo y hablamos de un pretexto que fue que el director Soto envió un comunicado donde informaba a los establecimientos que autorizaba a las personas que tuviesen dificultad para llegar el lunes -a propósito de la crisis del país- a sus lugares de trabajo que pudieran ausentarse si era necesario y también habló de flexibilizar el horario de entrada y salida atendiendo la crisis”.

“EL PUESTO DE DIRECTOR HA SIDO MANEJADO COMO BOTÍN DE GUERRA”

Para la dirigente, las directrices dadas por el ahora ex director de Servicio iban acorde a los tiempos de convulsión que se están viviendo en Chile y la región, explicó Bustamante “lo que nos sorprende es que esta medida ha sido acatada por todos los servicios públicos partiendo desde el Gobierno Regional en donde este martes sus trabajadores fueron liberados a partir de las 13:00 horas. Nosotros como Servicio estamos instalados en Alameda donde toda las marchas son frecuentes y crudas, estamos en el foco de la manifestación, por lo que el documento enviado no nos parece que sea la razón. Creemos que es una decisión política porque el dr. Soto no responde al molde que se espera del director políticamente hablando y que tradicionalmente el puesto de director ha sido manejado como un botín de guerra del gobierno de turno”, sostuvo la Presidenta Base Fenpruss DSSO.

Informó que este martes el Intendente Regional se reunió con la mesa multigremial de salud conformada por Fenpruss Base DSSO, Fenpruss Coordinación regional, FENATS regional, FENATS Base dirección de salud, CONFUSAM regional y Colegio Medico Regional, a quienes la primera autoridad regional les informó la decisión última desde el Ministerio.

“Este martes, la multigremial se reunió con el Intendente y se había comprometido a interceder con el Ministro de Salud de manera que retornara a sus funciones el Dr. Soto porque entendíamos que la renuncia no habría sido aceptada, pero el Intendente nos tenía malas noticias y este martes nos informó que había conversado y que el Ministro había mantenido su decisión de pedirle la renuncia; por lo tanto, una vez presentada la iba a aceptar”.

Bustamante informó que la jornada de este martes viajaron hasta el Ministerio de Salud para reunirse con el Jefe de Gabiente del Subsecretario de Redes Asistenciales, para tomar la hora de audiencia para reunirse con la autoridad a más tardar el lunes próximo. No obstante la medida de paralización de los trabajadores se mantiene hasta nuevo aviso, expuso la Presidenta Base Fenpruss DSSO.

Intendente Juan Manuel Masferrer: “Nosotros ratificamos la decisión que toma el Ministro”

Consultado respecto a la situación de paro que vive el Servicio de Salud O’Higgins, el intendente Juan Manuel Masferrer expuso que “la información que tenemos a esta hora (martes) es que hay normalidad y en algunos sectores hay turnos éticos, tenemos un funcionamiento prácticamente normal”.

Agregó “Respecto al tema puntual del director del Servicio de Salud, esa es una decisión del Servicio por una desautorización a una instrucción directa dada por el Ministro de Salud, yo conversé con los gremios y en ese sentido nosotros ratificamos la decisión que toma el Ministro en base a evaluaciones que hace el servicio”.

Seremi de Salud, Daniela Zavando: “Ya existe diálogo y volvieron a trabajar”

Respecto al tema en contingencia, la Seremi de Salud, Daniela Zavando sostuvo “esta materia que es propia de Redes Asistenciales se está trabajando con el Subsecretario de forma directa, y por tanto lo que hoy podemos dar la tranquilidad que las personas pueden atenderse en sus centros de salud familiar en toda la región, que los 15 hospitales se mantienen operativos. Ayer (martes) hubo paros; sin embargo, existieron turnos éticos, no hubo mayores inconvenientes y hoy (miércoles) están funcionando con normalidad”.

Respecto a la paralización del Servicio de Salud O’Higgins Zavando agregó “esto es un tema local, del Servicio de Salud que hoy tiene un director subrogante que es el señor Fabio López y que efectivamente hoy día se inició con algún tipo de movilización en el Servicio de Salud, no en los hospitales, no en la atención primaria y que ya existe diálogo y volvieron a trabajar”.