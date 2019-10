Nueva jornada de manifestaciones pacíficas en San Fernando

-Conversamos con algunos representantes vecinales, de agricultores, del comercio y servicios presentes en la comuna y región, con el fin de ahondar sobre lo que está sucediendo en todo el país y hacer un llamado a la tranquilidad y al diálogo social.

Gina Pérez

Ximena Mella Urra

Fotos : Nico Carrasco

El descontento social y las manifestaciones a lo largo del país han marcado la jornada en estos días por lo que ningún sector queda fuera de las consecuencias. Lo que más se ha leído y escuchado es que Chile, el país más tranquilo de Sudamérica y con mejores indicadores económicos, se convirtió en pocos días un lugar fuera de control donde el Gobierno se vio forzado a recurrir a los militares para imponer el orden.

Para algunos es la crisis más grave desde el retorno a la democracia donde la falta de empatía ha sido evidente ante demandas verdaderas de la sociedad chilena. Así lo hacen ver el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Rancagua, Edison Pincheira junto al Presidente de la Federación Regional de Transporte Colectiva (Feretracol) en entrevista con nuestro medio, analizando por separado la situación nacional. Ambos coinciden en señalar que la comunidad en general se cansó de creer que la clase política se haría cargo de las demandas sociales y problemáticas acumuladas durante tanto tiempo. Ahora esperan que la normalidad vuelva lo más breve posible, “pero para ello es importante que exista sintonía y se deje de postergar a las regiones”.

Por un lado quien lidera la locomoción colectiva menor, observa el día a día para así entregar el servicio de movilización a la comunidad, mientras quien representa a los dirigentes vecinales intenta canalizar los requerimientos y dudas entre autoridades y vecinos, con el fin de dar una información veraz a sus pares. Precisan en “que todo vuelva a la normalidad lo antes posible” y terminar con el estado de emergencia que está viviendo Rancagua. “Con respecto a la situación nacional, tengo claro que esto no es un llamado de atención sino que es la reacción de la gente de la comunidad en general que se cansó de creer que la clase política iba a hacerse cargo de las demandas sociales de las problemáticas acumuladas durante tanto tiempo”, es lo primero que señala el representante de los vecinos de Rancagua, Edison Pincheira, panorama complicado a su juicio por la capacidad de reaccionar ante las demandas sociales. “Da mucha pena ver el grado de destrucción pero también es evidente que hay una fuente de renovación del espíritu a través de todas esas manifestaciones que claro, no son el foco de la la noticia”, resaltó.

Por su parte, Eduardo Lillo, presidente de Feretracol apunta que “es una situación complicada pero obviamente la gente está aburrida de estar siempre en segunda fila y ser los últimos en ser considerados puras promesas de la clase política y nada de soluciones. Hoy explotó el descontento”.

Al momento de hacer una bajada regional y comunal ambos representantes señalan que la falta de sintonía fue lo que detonó el malestar. “Esto no es un problema suscrito en Santiago. Si bien comenzó allá hoy las regiones están presentes porque se han sentido más postergadas, falta sinfonía con el quehacer diario de las regiones, todo se centraliza”, es el reclamo que hace ver Pincheira. “Durante 15 años he sido dirigente y en todos estos años hemos tenido que trabajar con las diversas autoridades y puedo decir que ante nuestras demandas ha faltado empatía. Han habido matices, con algunos más que otros (Gobiernos) pero a nivel general nos cuesta avanzar en temas tan importantes en comparación a Santiago”, dijo Lillo.

NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA

Al momento de ver una solución todos coinciden que esto no será de un día para otro. “Esperan que esto tenga una solución cívica dentro del contexto de participación, espero que vuelva el diálogo y los espacios de participación. Esto es un tema de largo plazo, no es una solución inmediata pero ojalá que los ánimos y que las acciones se calmen para retomar la normalidad y que la clase política vea que ya la gente esta atenta a cada cosa que hagan. No se trata de legislar por bancadas, hay temas que deben ser consultados por la comunidad, es la nueva forma de hacer política”, señala Pincheira.

Por su parte, Lillo aprovecha de poner en el tapete temas que no se han podido resolver como el impuesto específico. “Perdimos el subsidio que tuvimos en los gobiernos anteriores y eso nos tiene preocupados”, es por ello que le señalaron al seremi de transporte que el próximo 20 de noviembre tendrán una movilización regional donde pedirán una serie de cosas entre ellas que se apliquen restricción a vehículos particulares. “Desde el gobierno anterior estamos pidiendo restricción vehicular a particulares y a la clase política le ha faltado pantalones para aplicarla. Esta ciudad no da para más las calles están congestionadas”, finalizó Lillo.

Esta todo muy complicado, aportó el presidente de la Federación de Agricultores de Cachapoal, Francisco Duboy y calificó como una tragedia lo que estamos viendo en las calles. “Claramente nos va a afectar a todos, sobre todo por mucha gente que va a quedar sin trabajo. Afecta todo, cuando la gente no tiene trabajo no consume y nosotros vendemos productos que son de consumo. Es cierto que una parte va al exterior, pero lo cierto es que aquí vamos a perder todos. Espero que salgan soluciones ofrezcan verdaderas y concretas soluciones, no promesas”.

Las demandas a su parecer son claras: “Aquí hay que reclamar, son muchos años que se ha abusado del sistema, la política ha sido cómplice y las autoridades solo lo han mirado pasar. Lamento mucho que el empresariado no dijo antes ‘Alto, esto no puede ser’ y tengamos estos efectos con gente atemorizada, comercio cerrado y empleos que se están perdiendo”. Hoy hay que pensar como país, insistió e hizo un llamado a la cordura para que el país vuelva a la normalidad.

¿qué opinan las PYMES Y DETALLISTAS?

La Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile (Confedech) que agrupa a 450 mil empresarios mipymes del país, informó que los establecimientos comerciales del sector que representa, abrieron sus puertas y están funcionando en forma normal en las diversas regiones. La Cámara de Comercio Detallista de Rancagua, organismo que es parte de Confedech, dio a conocer su llamado a los comerciantes del país a abrir sus locales con el fin de “continuar prestando su valiosa función de servicio a las miles dueñas de casa y consumidores en general”.

Jaime Lillo, presidente local de este gremio, reconoció que aquí ha faltado reconocer la voz del pueblo. “Si bien estamos de acuerdo que las demandas sociales son muy legítimas y se están dando a conocer en forma pacífica, el vandalismo de una minoría nos está afectando al gremio porque nos impide abrir nuestras cortinas y poder funcionar, con el miedo a que nos puedan agredir y que esto pase a peores afectando a los minoristas”, dijo condenando la violencia. “Bajamos las cortinas para prevenir. Algunos minoristas ya están pidiendo ir a cuidar los locales de noche”.

A su juicio esta inseguridad vendría de antes, señalando como ejemplo lo sucedido en el Barrio Lastarria en la ciudad, “donde en un mes y medio robaron en unos 18 locales del cruce Lastarria con calle Carreras Pinto. Ahora se aumentó la vigilancia pero pese a ello los locatarios están dispuesto a defender sus negocios al igual como ahora”.

Finalmente le dice a los socios de su Cámara, que “estos son momentos difíciles y que miremos con altura de miras esta situación. Además de pensar en cuidar nuestros locales, miremos al que está protestando por una justicia social y de forma pacífica”, aseguró. Indicó que tanto la confederación como esta Cámara tienen las puertas abiertas para apoyarlos y entregar lineamientos para poder solucionarlo”.

Consultamos a Claudia Mujica, presidenta del Barrio Gastronómico de Rancagua, para saber cómo están afrontando la contingencia sus locales de servicios y gastronomía. “Solo podemos cuidarnos ahora de quienes saquean los locales. Estamos asustados y afectados. Si sigue pasando esto muchas pymes tendrán que cerrar”, aseveró.

Este gremio se encuentra apoyando a los suyos que se han visto afectados por robos y saqueos, como por ejemplo el local de comida celiaca en calle Estado, llamado Celifamily Gluten Frre. “Estamos afectados porque muchos colegas no pueden abrir sus locales o deben cerrar temprano debido a las marchas o desmanes que por las tardes se generan. Sin embargo hoy (ayer) muchos estamos abriendo temprano y haciendo un llamado a que prefieran las pymes para el abastecimiento”, especificó Mujica agregando que están organizándose para enfrentar los duros días que vienen, barajando la posibilidad de hacer turnos de chaquetas amarillas, entre los que se sienten más desprotegidos con sus locales.

“Como vocera les digo a todos y a mi gente que tenemos pequeños negocios en el centro de Rancagua, que tengamos tranquilidad, que estemos en contacto entre todos, nos demos los teléfonos, que los vecinos que sí tienen cámaras se puedan ir entregando información. Por lo menos anoche todos nuestros locales del Barrio pasaron buena noche”, concluyó.