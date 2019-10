Profesor imparte clases gratuitas en parque en medio de la convulsión social

El docente de matemáticas y física del colegio San Ignacio de Machalí, Antonio Mondaca, no podía quedarse como un espectador y decidió comenzar a hacer un cambio, puso su vocación y conocimientos al servicio de los jóvenes y por medio de redes sociales informó que ofrecía clases gratis para los que quisieran.

Gisella Abarca

Fotos Héctor Vargas

Luego de ver la crisis social por la que está pasando Chile y en la región, el profesor de matemáticas y física del colegio San Ignacio de Machalí, Antonio Mondaca, no podía quedarse como un espectador y decidió comenzar a hacer un cambio, puso su vocación y conocimientos al servicio de los jóvenes y por medio de redes sociales informó que ofrecía clases gratis para los que quisieran.

Así lo dio a conocer el profesor Antonio Mondaca “esto nace de la tristeza, pena, rabia de ver lo que está pasando, de ver como agreden a la gente en las calles, de ver como matan a nuestros ciudadanos. Este miércoles colapsé, me puse a llorar viendo cómo la prensa santiaguina, prensa centralista, le importa más el supermercado quemado, las barricadas, que la gente sea tratado como consumidor y no como persona, mostrando pura destrucción; nos tienen encerrados en la casa, desconfiando de todo el mundo”, expuso.



Luego del llanto y la rabia, el profe Antonio, dijo basta, se puso manos a la obra dando vida a la iniciativa a través de instagram @tonomundaca donde publicó que haría clases gratuitas, perfil donde día a día informa de los horarios y lugar de las clases “porque los chicos de 4° medio que salen la próxima semana están muy preocupados por la PSU, están en una incertidumbre, no saben si la van a dar o no, están con muchas dudas”,expuso Mondaca.



De este modo, con sus herramientas de conocimiento juntó un grupo de niños a los que desde este miércoles les entrega clases gratuitas junto a su señora Viviana Cisterna, profesora del Instituto O’Higgins y su colega Guillermo Jiménez, profesor de matemáticas del colegio San Ignacio de Machalí. “A la primera clase llegaron cinco estudiantes, de la Reserva, del Polo, de las villas cercanas, y es gratificante ver que uno puede ayudar un poquito”, expuso Mondaca.



El profe Antonio Mundaca informó que este viernes estarán haciendo clases gratuitas a las 16:00 horas en la plaza de la Villa Triana donde se sumarán más profesores de Lenguaje e Historia, dando a conocer “si se mantiene la situación, seguiremos sábado, domingos, lunes, hasta que volvamos a clases vamos a estar en esto, porque nos hace bien a todos desconectarnos y volver a estar en contacto con los jóvenes que son los que empezaron esto. Es una forma de darle las gracias y de pedirles disculpas, porque muchas veces los tratamos de ilusos, soñadores, utópicos y saltando un torniquete lograron todo esto”, finalizó.



Alumno Juan Urzua del colegio San Ignacio

“Que se diera esta oportunidad de clases por un profe que me pueda apoyar, es algo muy bueno”

“Estaba en mi casa y vi la publicación del profe Antonio, me interesé y acá estoy, no me he perdido clase. He estado estudiando desde la casa, me ha costado un poco y que se diera esta oportunidad de las clases por un profe que me pueda apoyar, es algo muy bueno, he venido y me he relajado mucho más que estar en la casa viendo en la tele todo lo que está pasando, creo que todos estamos tensos y esto nos despeja mucho”.