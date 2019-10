Unidad de Análisis Criminal y PDI concretan primera detención por saqueo a supermercado

Durante la mañana de hoy el intendente Juan Manuel Masferrer entregó el balance de la jornada de ayer, al partir con el informe destacó el carácter pacífico de la multitudinaria marcha de la jornada de este miércoles, en donde alrededor de 9 mil participantes de ésta, entendieron y contribuyeron con su comportamiento, a una manifestación ejemplar.

En la región se registró un total de 87 detenidos, todos quienes fueron puestos a disposición de la justicia. Principales delitos: Desorden público, desacato toque de queda y robos.

No se registraron heridos.

En Rancagua durante toda la jornada se registraron siete ataques a la propiedad privada:

Cugat de Santa Maria, daños y saqueos menores

Carnicería El Despegue, daños

Mayorista 10, daños y saqueos menores

Santa Isabel en Villa Teniente, daño e intento de saqueo

Líder sector Rodoviario, daño e intento de saqueo

Unimarc sector Rodoviario, daño e intento de saqueo

Confitería Torres, daño y saqueo

En la noche se realizaron algunas barricadas menores, principalmente en los sectores oriente y poniente de Rancagua.

En las rutas se registraron diversos cortes en los siguientes tramos:

Ruta 5 sur km. 87, Rancagua, dirección norte.

Ruta H-30 Km. 23, Doñihue.

Avda. La Compañia con Ruta Travesía, Graneros

Ruta H-66 Km. 16, San Vicente

En cuanto a los semáforos podemos contabilizar ataques y daños a tres cruces:

La Compañía/El Sol

Alameda/Freire-Illanes

Freire/Ibieta

La jornada de hoy jueves se encuentran 161 de 164 semáforos operativos de la Red UOCT

Para la jornada de hoy podemos decir que el transporte público se encuentra funcionando de forma normal.

Operaciones urbanas: Las 6 líneas de microbuses operativas, las 20 líneas de taxis colectivos operativas.

Rurales: 10 unidades de operación rurales operativas y prestando servicios con normalidad.

Terminales: Terminal O’Higgins y Rodoviario operativo desde las 6:30 am, Servicio Metrotrén operativo desde las 6:30 am y Terminal TurBus operativo desde las 7:00 am. Resto de las provincias servicios prestándose normales

Colegios:

9 comunas se encuentran con clases normales.

24 comunas clases suspendidas. Rancagua, Coltauco, Doñihue, Graneros, Las Cabras, Machalí, Malloa, Mostazal, Olivar, Peumo, Pichidegua, Quinta, Rengo, Requínoa, San Vicente, Pichilemu, La Estrella, Litueche, Marchigüe, Navidad, Paredones, San Fernando, Chimbarongo y Santa Cruz.

Jardines Infantiles:

Jardines Junji todos funcionando con normalidad.

Jardines Integra 56 funcionando de un total de 83.

En el caso de los almuerzos dispuestos por Junaeb éstos se están entregando de forma normal.

Hospitales funcionando con turnos éticos. Urgencias atendiendo pacientes c1, c2 y c3. Extensión horaria.

Farmacias funcionando:

El 95% de las farmacias de la región funcionarán hoy.

Supermercados en Rancagua: En funcionamiento

Con relación al suministro de servicios básicos como el agua, suministro eléctrico y combustible éstos se encuentran con una entrega del 100% a los vecinos de la región.