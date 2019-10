“Emprendedores apoyan a emprendedores”

-Uno de los sectores más afectados dentro de la economía debido a la contingencia actual son las pequeñas y medianas empresas. Es por ello que algunas organizaciones se están organizando para ofrecer ayuda mutua a los emprendedores cuyo negocio fue afectado en su infraestructura o no puede funcionar por la baja en sus ventas.

Ximena Mella Urra

Frente a los acontecimientos que se viven hoy en todo el país, gremios de emprendedores hacen un llamado a la unión y a la reflexión. Uno de ellos es la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) que en una declaración oficial dice que “esta situación no es de los últimos días, ni de las últimas semanas. La crisis social se estuvo incubando en Chile por muchos años. Hemos alertado con otros gremios, ONG, sociedad civil de diferentes condiciones de trato, desigualdad económica, de género y de dignidad”.

Todos los consejos regionales de esta agrupación que reúne a 37 mil socios a nivel nacional, proponen a sus socios y no socios una serie de iniciativas que parten en una conversación con los emprendedores para poner en pauta los problemas que les afectan, ayudar a quienes hayan sido afectados en actos de violencia y hayan perdido sus pymes mediante la realización de un catastro mediante un formulario vía web (www.asech.cl), facilitar el trabajo remoto en cada pyme y el despliegue territorial de la asociación. Así se canalizará la ayuda no solo a los afectados sino que también entre desean prestarla, siendo abierto a cualquier persona, no solo socios.

Al respecto, Osvaldo Zúñiga, jefe del Consejo Regional Asech O’Higgins-entidad que agrupa a casi 900 socios-, aseguró que la violencia suscitada en los últimos días está afectando a las pymes y sus negocios, independiente del giro, debido a los saqueos y destrozos, pero especialmente con sus ventas. “A ellos se suman los que no son establecidos quienes no han podido cumplir con sus pedidos (ventas) esta semana, suspendiendo o cancelando estos. Sabemos del caso de una emprendedora de Rancagua que les llevaron todos sus materiales (Ver nota complementaria)”, dijo. “Creemos que incluso algunos están con riesgo de quebrar, sobretodo las pymes que prestan servicios a grandes supermercados quedando su fuente de trabajo”.

Como gremio esperan que esta crisis se arregle pronto y que tenga el menor efecto posible en el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas. Por eso piden al Gobierno a través de un petitorio de seis puntos basados en llegar pronto a un acuerdo social, y para lo cual están recopilando firmas electrónicas de apoyo.

“Los emprendedores se caracterizan por su fuerza, empeño y constancia. Eso nos ayuda a enfocar nuestro aporte en soluciones concretas. Mientras les pedimos que mantengan su fuerza porque estamos organizando la ayuda”, manifestó Zúñiga invitando a todos los emprendedores a que se inscriban vía remota en su sitio web y en su fanpage.

CONTENCIÓN A LAS MIPYMES

Braulio Guzmán, quien es gerente de Corporación Pro O’Higgins que agrupa a casi una treintena de empresas socias en la región con el fin de fomentar el emprendimiento, la educación e innovación, asegura que uno de los ámbitos de relevancia para el adecuado funcionamiento de la actividad económico productiva en general, es el clima social. “Esperamos que prime la cordura y la capacidad de dialogar y conducir”, aclara el vocero de esta corporación.

En cuanto a las pymes dice que se requiere una agenda concreta y clara para el fortalecimiento de las pymes como empleadoras y generadoras de empleo. “La Pyme tiene mucho que decir en este diálogo social. Cuenta con más de la mitad de los empleos en Chile, sobre todo para trabajadores de menor calificación que son más del 20% de los ocupados (en la región esta tasa supera el 30%)”, indicó.

-Gremios y empresas, incluyendo Pro O’Higgins oficializaron una serie de peticiones al Subsecretario de Economía, ¿se deben reforzar estas solicitudes o incluirán otras nuevas para un esperado «diálogo social»?

Propusimos al Ministerio de Economía una serie de medidas y sugerencias para la agenda legislativa, en el afán de mejorar la economía e impulsar la productividad. Muchas ya han sido recogidas en el Congreso o que se relacionan fundamentalmente con la pequeñas, medianas y microempresas, y el fomento del emprendimiento. Lo primero es contener a la MiPyme ante los efectos que pueda sufrir, por ejemplo con mayores plazos para el cumplimiento de compromisos de pago de impuestos o promover en la banca una consideración especial en los pagos y alternativas de reprogramación.

-¿Como afectará esto a la economía local y nacional?

Los acontecimientos que estamos viviendo afectan rápidamente, y así se ha observado en los indicadores de riesgo país, la depreciación del peso y otros. Todos participamos en el sistema, como productores o consumidores, empleadores o trabajadores. Los hechos de vandalismo y destrucción han alterado el funcionamiento del sistema, y muchos actores se han visto impedidos de producir, trabajar, vender, prestar un servicio, pagar facturas, impuestos, etc.

Como las interrelaciones de nuestro sistema productivo regional es con el resto del país y con los mercados internacionales, lo que ha ocurrido fuera de nuestra región también nos afecta o nos afectará. El sistema no está paralizado ni colapsado, pero lograr la sincronización necesaria para que todos los actores cumplan su rol efectivo tiene un costo y este debe ser absorbido por el sistema, vía precios, menores utilidades, menos empleo, entre otros.

CARTA ABIERTA

A la carta abierta de Asech que invita a la reflexión, se suma WE.DO Cowork, un espacio de trabajo colaborativo para pymes y emprendedores en Rancagua. “Por supuesto que la desigualdad indigna y es válido manifestarse para terminar con los abusos del sistema. Pero la violencia y el odio no es el camino”, anunciaron en un registro público.

“En WE.DO Cowork nos ponemos a disposición de toda nuestra red de emprendimientos para reflexionar y buscar caminos que nos conduzcan a ser parte de cambio social profundo, desde la honestidad, la empatía y la transparencia”, concluye el texto.

Daniela Schneider, dueña de local Celifamily Gluten Free saqueado la noche del domingo:

“No entra nadie a comprar, la gente está alarmada y asustada”

Celifamily Gluten Free es el único local en Rancagua que comercializa productos y alimentos preparados 100% libre de gluten y certificados. Este fin de semana y bajo toque de queda fueron víctimas de robo y saqueo de su local comercial ubicado en calle Estado.

Pasado las 20 horas sus cámaras de seguridad registraban el ingreso de desconocidos que tranquilamente se dieron el tiempo de llevar en bolsos todo lo que podían, incluyendo mercadería, elementos de aseo, utensilios de trabajo y un notebook. Pero a lo largo de la noche fueron los antisociales volvieron a turnarse para entrar al local.

A Daniela Schneider, su dueña, le preocupa la situación actual porque sus ventas han bajado considerablemente. “No entra nadie a comprar, me quedo con las preparaciones hechas. La gente está alarmada y asustada”, expuso pese a que cuenta con un alto número de clientes celiacos que diariamente necesitan de este tipo de alimentación sin contaminación cruzada de gluten. “Tenemos que cerrar temprano. Hemos ofrecido servicio de delivery pero no está funcionando”, y por eso reiteró el llamado a la población a preferir a las pymes. “Espero que rememos todos para el mismo lado”, argumentó.

Entre diversos emprendedores gastronómicos de la zona se apoyan en el tema de la seguridad. Explicó que están dentro de un grupo de whatsapp con locales del barrio gastronómico apoyándose mutuamente con información de lo que ven por su cámara de seguridad que da a la calle. Por último, agradeció la ayuda recibida hasta ahora que incluso le permitirá realizar un bono de cooperación para reunir fondos.