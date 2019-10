¿Cómo volver a la normalidad y mantener las demandas ciudadanas?

Hemos tenido una semana revuelta, donde las emociones se han tomado nuestra vida, donde en un momento vemos como la violencia aparece en diversos puntos de nuestra región, pero en otros momentos vemos la escena de apoyo y compañerismo más grande en 30 años, con miles de personas unidas en un cantico que solo busca equidad e igualdad.

Esta es la dicotomía que viven las personas que mostraron su descontento de las más diversas maneras, desde los que critican y viralizan por redes sociales, hasta los que han destrozado sus cacerolas en las múltiples marchas; pasando por los manifestantes que, aunque no han marchado en sus casas se unen junto a sus vecinos para realizar actividades de protesta en sus barrios. En la Plaza de Los Héroes hemos visto todo, desde grupos haciendo yoga y baile entretenido en las mañanas, hasta trifulcas ente manifestantes y representantes de las FFAA entre humo lacrimógeno., pasando por grupos de barritas de diversos equipos de futbol inéditamente unido, hasta miles de personas repletando el lugar como nunca.

Y es que la gran mayoría no quiere que estas manifestaciones queden en el pasado escrito bajo el lema #lamarchamasgrandedechile, sino que de verdad quiere ver que se produzcan cambios, cambios que lleven beneficios a sus vidas, y esos cambios en la mayoría de las veces caen en lo monetarios, precios de medicamentos altos, pensiones insuficientes para lograr vivir un mes, una educación carísima, operaciones y tratamientos de enfermedades inalcanzables. Problemáticas que ven no solamente las clases mas pobres, como la mayoría política cree, sino que también las media, donde quedar sin trabajo es perder el bien más preciado de la familia, la casa -que no diré propia, porque en la mayoría de los casos está hipotecada en por un banco- es cambiar a los hijos de colegio y suspender a los estudiantes universitarios sus estudios. Para que decir si uno de la familia tiene una enfermedad grave.

Todas estas ideas son las que rondan en las mentes de los habitantes de nuestra región y el país, quienes con sus manifestaciones han demostraron que el país no vive una crisis social, más bien esta es una crisis política – frase sacada de opiniones de redes sociales- donde el mundo político no vio la necesidad urgente de las personas, donde no se vio prisa en cambiar las desigualdades y generar mas distribución de beneficios.

Ahora sé que muchos están cansados de las protestas y quiere volver a la tranquilidad, pero al mismo tiempo no quieren volver a la normalidad de sus vidas, quieren bajar sus endeudamientos y tener un derecho de vivir en Paz. Pero ¿Cómo volver a la normalidad y mantener las demandas ciudadanas?, esa es la respuesta que debemos construir en conjunto ahora que significamos le damos a la palabra normalidad y que país queremos construir hacia delante.

Alejandra Sepúlveda

Jefe de informaciones