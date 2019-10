Nuevamente miles de personas marchan en Rancagua

Los menores han estado expuestos a ruidos e imágenes de violencia que pueden ser impactantes. Se han visto imágenes de incendios en tiendas y supermercados. Se escuchan cacerolas y bocinazos en las calles, y lo que escuchen o vean puede ser motivo de angustia o miedo y pueden sentirse nerviosos y confundidos ante la crisis social.

Gisella Abarca

Fotos Nico Carrasco

Conflictividad social, protestas ciudadanas, toque de queda, estado de excepción, saqueos, violencia y tensiones políticas forman parte de la nueva realidad tanto en Chile como en la Región, donde se han producido situaciones de violencia y se cumplen casi una semana de manifestaciones que por estos días los niños se han visto obligados a absorber.

Los más pequeños han estado expuestos a ruidos e imágenes de violencia que pueden ser impactantes, y es que en televisión y las calles se ven las Fuerzas Armadas y Carabineros, con vehículos y armas de guerra. Se han visto fuertes imágenes de incendios en tiendas y supermercados. Se escuchan cacerolas y bocinazos en las calles, incluso, sin darse cuenta los menores se han visto envueltos dentro de conversaciones de adultos sobre la situación a nivel país, y lo que escuchen también puede ser motivo de angustia o miedo y pueden sentirse nerviosos y confundidos ante la crisis social.

Entonces ¿Cómo explicarle a un niño la crisis que está viviendo Chile?. Cada uno de ellos percibe y reacciona ante los sucesos de diversas maneras, algunos pueden parecer confusos ante un ambiente de tensión, otros demostrar tristeza o simplemente actuar como si nada sucediera.

ALGUNAS RECOMENDACIONES

En este contexto, el Psicólogo de la Unidad de Cuidados intensivos en psiquiatría infanto juvenil del Hospital Regional Rancagua, Enrique Orellana expuso “los más afectados terminan siendo los niños, porque no es que no entienda las demandas sociales, el niño no va a comprender en profundidad todo lo que afecta, porque el niño ve en forma más inmediata. Entonces muchas veces los menores tienen repercusiones conductuales sin entender qué les sucede por todo este ambiente que a nosotros mismos, como adultos nos afecta”, sostuvo.

Aquí, el psicólogo comenta que es vital importancia ser honestos respectos a los aconteceres, aclarar dudas, pero no caer en detalles innecesarios que puedan aumenta su angustia. “Lo primero es contarles que lo que está ocurriendo, que mucha gente tiene molestia, entregar información a los niños con un lenguaje simple, que ellos puedan entender, tratando de no dar tanto detalle, decírselo en un espacio contenedor, explicarles que esta molestia es social, que hay hartas cosas que están afectando, y por eso la gente está dando a conocer su opinión”, expone Orellana.

Agrega que esta explicación debe ir de la mano con el cariño, el amor y el cuidado por parte de quienes estén a cargo de los menores, ya que estos pueden sentir momentos de inseguridad y malestar. “Si los vemos más alterados, irritados o tristes, abrazarlos y contenerlos para que ellos logren manejar estas emociones. Importante es que el adulto pueda mantener la calma y no entrar en pánico, no insultar a nadie, no agredir a nadie ya sea a la televisión o de forma personal”, sostiene el Psicólogo.

El especialista indica que para ayudar y acompañar a los niños en este proceso, es importante no parecer indiferentes a lo que está sucediendo. Es necesario, además, explicar y filtrar las imágenes que el niño ve. “evitar transmitir información que aumente su sentimiento de confusión y eso tiene que ver, por ejemplo, con tratar de no ver tantas cosas por la televisión o no escuchar tantas cosas en la radio o cuando está compartiendo y hay niños presentes tratar de no conversar tanto el tema desde lo negativo. Uno lo puede conversar explicando la situación, mostrando la importancia que tiene el movimiento, pero la idea es no alarmar más a los pequeños”, sostuvo Orellana.

Aconsejó a los adultos a crear espacios de conversación en familia para tener un diálogo sobre lo que está pasando y das contención de los temores de los niños “Explicar qué son los cacerolazos, qué son los ruidos que están escuchando, decirle que es una situación excepcional, que los carabineros, las policías, los militares están en las calles para protegernos más que algo negativo y que los adultos que están a cargo del país, están trabajando para buscar una solución para todo esto”.

Expuso que lo más importante es no minimizar las preocupaciones que los niños tienen “aunque sean niños muy pequeñitos, la idea es acoger, darles una respuesta tanto verbal como afectiva. Si uno está en calma, va a ayudar mucho a que ellos puedan estar más tranquilos” finalizó Orellana.

En tanto la Seremi de Salud O´Higgins, Dra. Daniela Zavando, sostuvo “recomendamos que no los expongan a imágenes de violencia, ya sea en redes sociales o medios de prensa. En el caso que surjan preguntas o temores que pudieran presentar, se les debe entregar un mensaje de seguridad y protección en un lenguaje claro y sencillo”, puntualizó.

La jefa de la cartera de salud regional agregó que “en la medida de lo posible, tanto los padres como cuidadores, debemos mantener la rutina básica de los niños, como dormir y comer en horarios que cada familia tiene establecida, en el caso que no asistan a establecimientos educacionales, efectuar actividades como juegos, artes, deportes, estudio, entre otras que sean posibles de realizar”, apuntó.