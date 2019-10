El fútbol nacional sigue en la incertidumbre

La situación nacional, evidentemente no es de normalidad. Así lo han hecho ver los jugadores de diversos elencos de la Primera División, y en la ANFP lo tienen claro.



Es por eso que, en Quilín se está analizando las variables para decidir si vuelve o no el fútbol profesional el próximo fin de semana.



En las últimas horas, el presidente del Sindicato de Futbolistas, Gamadiel García, manifestó que, “lo principal, la seguridad por sobre todo. Aquí el tema es de voluntades, saber qué es lo que quieren las autoridades, la ANFP y los futbolistas. Si no queremos jugar por un tema de seguridad, porque no están las condiciones, es lógico que tendremos que extender el torneo hasta diciembre, porque no quedan más fechas”.



Es más, desde O’Higgins, habló con Fox Sports el defensor Albert Acevedo, quién expresó que la situación, “es difícil para todos. La verdad es que tenemos esa incertidumbre, que es lógica. Hoy estamos por otra cosa, y esperemos que eso se resuelva para nosotros poder continuar con nuestro trabajo”.



Junto con ello, el experimentado defensor agregó que esa opción de que vuelva el fútbol es compleja, porque, “no creo que se juegue”, ya que estima que no cree que “haya soluciones rápidas para que la fecha se juegue con normalidad”.



En todo caso, los celestes siguen trabajando a la espera de la confirmación de si enfrentarán o no esta semana a la Universidad de Chile, duelo que originalmente está programado para el jueves a las 20.00 horas en el estadio Nacional, ya que los duelos frente a Coquimbo Unido y Curicó Unido, deberán ser reagendados.