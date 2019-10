Miles de personas marchan en Rancagua

Su rol ha sido clave en la emergencia y es por ello que les preocupa el abastecimiento para mantenerse en pie.

Gina Pérez

Fotos: Marco Lara

En medio de las manifestaciones sociales que han afectado a todo el país desde la semana pasada, y que se han visto intensificadas desde el sábado en Rancagua, la posibilidad de comprar en los barrios, fue la opción más viable, tranquila, segura y cercana. Es que no es menos cierto que acceder a un supermercado abierto y expedito por estos días ha sido algo complicado, pese a que se informe sobre sus horarios estos varían de acuerdo a la contingencia.



Es por ello, que “El Rancagüino”, visitó locales para ver cómo han vivido los días de emergencia y su apuesta por mantenerse operativos.



Juan Gálvez del almacén “La Patagonia “en Villa la Reconquista, comentó que él no cuenta con bodega y no sabe hasta cuando tendrá mercadería “esto está muy relativo, estos días se ha trabajado bastante y los vecinos se han acostumbrado a los horarios”. En relación al abastecimiento explicó que “Es de esperar que esto se solucione luego, ya que algunos vendedores no han llegado para abastecernos, igual anda más lento todo esto”.



Otro ejemplo de esta realidad es el de María Abarca en Población San Pedro “las ventas han subido notoriamente, igual se nota que la gente anda comprando el triple anda preocupada y nosotros tratamos de darle tranquilidad”. Con el tema del abastecimiento allí nos explica que la situación está más incierta pues los proveedores no andan muy “surtidos” “cuando pasan nos dicen tenemos esto y esto. O nos dicen no sabemos si la mercadería que compremos llegue” resalta.



La señora Jovita del local de su mismo nombre en Población Granja, lleva más de 50 años en su local comenta que la situación ha estado tranquila eso sí adquieren más “igual mi clientela ha comprado más de lo normal. Lo bueno es que yo habría comprado antes así que tengo mercadería para poder vender, por lo que estoy tranquila en eso, sólo que estoy a la espera de que llegue la mercadería pues quedaron en llegar y no ha llegado nada aún”.



No hay duda que los almacenes de barrio están dando una ayuda clara en medio de este estallido social y han funcionado con normalidad durante estos días y son la posibilidad más rápida para adquirir los insumos básicos «Afortunadamente no hemos tenido problema y ahora estamos con alta demanda» es lo que más resaltan uno de los locatarios en la comuna de Machalí.



EL OTRO LADO

Justo en los locales nos encontramos con algunos vendedores que se encontraban en locales para abastecer a sus clientes quienes han observado la demanda de parte de los locatarios uno de ellos de aguas Ayun, Pablo Sepúlveda “nosotros abarcamos la comuna completa y no tenemos problemas de abastecimiento sólo tuvimos un percance debido a que las oficinas las teníamos en el Líder de Santa María y tuvimos que cerrar más temprano se logró revertir y hemos trabajado con normalidad”, manifestó.