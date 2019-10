Multitudinaria marcha termina con pequeños incidentes en el centro de Rancagua

– Este martes los funcionarios se manifestaron en las afueras del Servicio de Salud O’Higgins, los que se sumaron a la columna humana que venía desde el Hospital Regional Rancagua en molestia a la decisión del Presidente Piñera de mantener en su cargo a Jaime Mañalich quien solicitó la renuncia al Dr. Fernando Soto.

Gisella Abarca

Fotos Héctor Vargas

Este jueves fue uno de los días más esperados por el pueblo chileno, en que el Presidente Sebastián Piñera haría en anunciado cambio de gabinete en medio de la convulsión social, en que sacó de sus carteras a ocho ministros, entre ellos Bienes Nacionales, Trabajo, Deporte, Economía, Hacienda, Interior, Secretaria General de la Presidencia y Secretaria General de Gobierno, dejando intacto al Ministerio de Salud.

Esta decisión del mandatario de mantener en su cargo a Jaime Mañalich fue la que causó molestia entre los funcionarios del sector salud de la región de O’Higgins. “Queremos que salga el Ministro de Salud, en el cambio de gabinete de este lunes no se tocaron los ministerios más complicados que son Salud y Educación y no vamos a seguir trabajando con un ministro que no escucha y no trabaja con la gente”, expuso la dirigenta Fenpruss DSSO, Rosa María López.

Entre muchas, una de las gotas que rebasó el vaso para el gremio que representa López fue la solicitud de renuncia de parte de Mañalich al en ese entonces director del Servicio de Salud O’Higgins (DSSO) Dr. Fernando Soto, por un correo electrónico en el cual este último autorizaba que desde lunes 21 de octubre, los funcionarios de la repartición pública podían llegar más tarde o ausentarse de sus labores debido al Estado de Emergencia que había en el país y la región, instrucción que ofuscó al titular de la cartera de salud quien solicitó la renuncia al facultativo quien llevaba tres meses en el cargo y había sido elegido por Alta Dirección Pública.

Es por esto y para interceder en la restitución del ex director del Servicio de Salud O’Higgins, la Fenpruss de la repartición pública llegó hasta el Ministerio de Salud en Santiago para exponer su descontento ante el Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, desde donde no llegaron con buenas noticias para los funcionarios.

“Ellos (Subsecretario de Redes Asistenciales) insisten que la falta que cometió el Dr. Soto fue gravísima por haber dado la facilidad a sus funcionarios en este tiempo de conflicto. Nosotros no estamos dispuestos a que se nos incorpore un nuevo interventor ministerial como lo fue don Wladimir Román”, expuso Rosa María López, informando que hasta que no cambie la decisión, toda la dirección de salud se mantendrá en paro.

“LE PEDIMOS AL MINSITRO MAÑALICH QUE SE RETIRE”

En tanto, el Presidente Fenats DSSO, Benito Barrios sostuvo “Todos los compañeros de Fenats de la región estamos en paro porque nuestro llamado es al gobierno, al Ministro de Salud que sigue mintiendo con las políticas. Salud hoy día está en crisis, porque hoy día la salud es un privilegio y no un derecho para todos. Le pedimos al Ministro Mañalich que se retire, que se vaya, porque salud no es un negocio”.

El dirigente Fenats informó que actualmente el Servicio de Salud O’HIggins funciona con Fabio López como director subrogante “a él lo tuvimos por diez meses y como nos dijo el subsecretario de salud el viernes, se iba a llamar a concurso público y eso es esperar diez meses más para que el proceso se realice. Hoy este servicio está descabezado, nos sacaron a un director de servicio con las competencias por Alta Dirección Pública, este servicio lleva dos años en esta situación”, sostuvo el Presidente Fenats DSSO.

Por su parte, la vicepresidente del Colegio Médico de Rancagua, Dra. Leslie Salvatierra apuntó que “todos los Capítulos Médicos de la región estamos unidos, movilizados por una mejor salud. Pedimos que salga el Ministro Mañalich al que se le puede certificar como el peor ministro de la historia, una persona indolente, que no escucha razones, a quien por un motivo circunstancial sacó al director del Servicio de Salud es por eso que todos los gremios nos hemos unido para pedir dentro de todas nuestras demandas por salud, que nos reintegren al director del servicio, Dr. Fernando Soto”.

Para continuar con las movilizaciones, los gremios que se encontraban en el frontis de la repartición pública ubicada en Alameda 609, se sumaron a la columna humana que venía desde el Hospital Regional Rancagua representada por Fenats, Asenf y Comed Rancagua, en molestia a la decisión del Presidente Piñera de mantener en su cargo al actual y ratificado Ministro de Salud, Jaime Mañalich.

Intendente Juan Manuel Masferrer: “Ya me reuní con todos los gremios de la salud y le di las explicaciones”

Consultado por las manifestaciones de los servicios públicos que en la jornada se movilizaron por las principales calles de Rancagua, el Intendente Juan Manuel Masferrer expuso que “el Dr. Soto dio una instrucción distinta a lo establecido por el Ministro Mañalich y esa es una decisión del Ministerio de Salud”.

Respecto si ha habido conversaciones con el Ministro de Salud para ver si hay opciones de poder restituir al ex director de Servicio de Salud, Dr. Fernando Soto, la primera autoridad regional expuso “yo he sido muy claro, no he hablado con él (Ministro de Salud), pero hablamos con el Subsecretario, eso no es posible, ya me reuní con todos los gremios de la salud y le di las explicaciones”.

Agregó “Esa es la decisión que ha tomado el Gobierno y el Ministerio de Salud, porque una cosa es flexibilidad y otra cosa es no asegurar el normal funcionamiento y la atención de todos los vecinos”, apuntó.