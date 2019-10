Preocupación entre los voluntarios : Bomberos de Rengo es atacado por segunda vez por manifestantes en la Ruta 5 Sur

La situación ha sido analizada al interior de la institución y es así como se ha tomado la determinación de no salir a emergencias relacionadas con barricadas, salvo que estás estén provocando algún peligro de incendio estructural.

Fernando Ávila Figueroa

Preocupación existe en el Cuerpo de Bomberos de la comuna de Rengo, ya que desde que se iniciaron las manifestaciones que tienen convulsionado al país y la región, personal bomberil ha sido atacado en dos oportunidades con piedras cuando acudían a una emergencia.

El último hecho ocurrió la noche del domingo, específicamente a la Unidad BX2 de la Segunda Compañía, la que fue atacada por manifestantes. Así lo dio a conocer el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Rengo, Manuel Maldonado, quien indicó que a raíz de las manifestaciones ocurrió una emergencia en la carretera 5 sur, donde se quemaban cercos, acudiendo bomberos. La primera vez que pasaron había barricadas, siendo aplaudidos y los manifestantes les permitieron el paso.

Horas después, hubo una nueva emergencia en la carretera 5 sur, donde se quemaban cercos, ocasión donde reciben el ataque con piedras. Afortunadamente el hecho no dejó a voluntarios lesionados, sin embargo, la situación mantiene preocupado al Comandante, ya que si bien reconoce que no es toda la gente, entre ellos hay vándalos que no saben lo que cuesta mantener una máquina, sumado a la preocupación que significa que el personal pueda resultar lesionado.

La situación ha sido analizada al interior del Cuerpo de Bomberos y es así como se ha tomado la determinación de no salir a emergencias relacionadas con barricadas, salvo que estás estén provocando algún peligro de incendio estructural, situación que será evaluada en el momento.

“Hombres y mujeres, estudiantes, albañiles, profesores, enfermeras, jardineros, arquitectos, conductores de locomoción colectiva, carteros, obreros de la construcción, ingenieros, agricultores. Esto es Bomberos de Chile, gente como tú y como yo, si agredes a Bomberos agredes a tu pueblo, somos padres, madres, hermanos, hijos e hijas, somos personas que trabajamos y tenemos familia como todos, y que al sonido de la alarma corremos para ayudar siempre sin mirar a quien. No nos agreda, no nos lastimes, no apedrees nuestros carros con nuestra gente”, dice el Cuerpo de Bomberos en sus redes sociales.

PREOCUPACIÓN EN SAN FERNANDO

Durante la noche del lunes, circuló la información que Bomberos de San Fernando también había sido atacado producto de los desórdenes que ocurrían en el centro de la comuna. La Primera Compañía de Bomberos de San Fernando informó que “no hemos recibido ningún tipo de agresión por parte de los manifestantes. Lamentablemente mientras nuestra Unidad atendía una emergencia, fuimos afectados por efectos de las bombas lacrimógenas producto de la dispersión de los manifestantes por parte de Carabineros. Queremos recalcar que sus bomberos, se encuentran en perfectas condiciones y listos para atender las emergencias, con el mismo compromiso hacia la comunidad.

Agregan que “los incidentes con lacrimógenas no fueron directamente lanzadas a nuestra Unidad, pero si se vio afectada por condiciones de viento que hizo que avanzara la pluma a nuestras dependencias. No hay bomberos lesionados, tampoco material mayor con daños. Agradecer la preocupación de toda la comunidad de San Fernando y la comunidad bomberil a nivel nacional y a la vez indicar que como Unidad mantenemos constante resguardo para acudir a cada emergencia que se nos solicite”, dio a conocer la Primera Compañía de San Fernando.