Intendencia presentó querellas por ley de Seguridad Interior del Estado.

Hace una semana habría sido impensable imaginar la situación en que hoy Chile está sumergido. El estallido social que ha sacudido al país durante la última semana, el que se desencadenó producto de una alza en el pasaje del Metro. Desde ahí, todo ha escalado. Lo más sorprendente aún es la simultaneidad con que la ciudadanía de las diversas ciudades y del país han salido de forma masiva e imparable a la calle a protestar. Es en ese punto donde es importante conocer las motivaciones y lo que piensan ciudadanos comunes de lo que está sucediendo.

María Abarca

“Me da vergüenza el actuar de los parlamentarios”

“Nadie puede negar que en Chile hay problemas. Estamos mal en todo, esto estalló y no es por los $30 pesos son muchos otros los motivos. Yo la verdad es que espero que ojalá se den soluciones concretas y no puras palabras y espero que sea luego. Me da vergüenza el actuar de los parlamentarios”.



Damaris, 19 años

“Tengo la esperanza que lleguen los tiempos mejores”

“Yo estoy protestando porque los jóvenes deben expresarse. Mi país merece algo mejor. Las cosas por las cuales protestamos son justas y no tenemos miedo. Yo estoy desde el primer día en la calle. Y tengo la esperanza que lleguen los tiempos mejores que tanto nos han dicho. Yo aquí estoy por mis papás, ,mis abuelos por toda mi familia. Ahora es importante, señalar que lo que hemos visto en la TV no es todo lo que está ocurriendo. Es por eso que me informó más por las redes, radio y en los diarios. Lo único que mostraban en la tele eran los saqueos y nada de las torturas que muchos sufrieron. Eso no es justo”



Carola Fuenzalida, 19 años

“No podemos parar ahora, si lo hacemos no lograremos nada”

“Uno como joven no puede quedar indiferente. Yo estoy desde el primer día en la calle y son muchas las razones para empezar una jubilación digna. Más aún cuando uno ve que están tratando de tapar las cosas por la visita de la ONU. No podemos parar ahora, si lo hacemos no lograremos nada. Ojalá aumenten la Junaeb”.



Karina Tobar, 20 años

“La sociedad completa está movilizada”

“Mis motivaciones son varias, pero la primera es por mi mamá ella gana el mínimo y ha trabajado todo su vida no le alcanza para pagar mis estudios. Y llegamos apenas a fin de mes y que pensar en lo que será su jubilación. Yo no quiero pasar por lo mismo, es por eso que estoy del primer día marchando. Ahora es importante estar informados y para ello sigo las redes y los medios pero no veo mucha televisión, hay que tener cuidado con las noticias falsas. Aquí la verdad es que la sociedad completa está movilizada”



Marco Rojas, 33 años

“Debemos hacer una nueva Constitución Política”

“Yo quiero una mejor educación para mis hijos. Tengo dos hijos, vengo de una familia humilde, hay mucha diferencia en la educación es por eso que estoy marchando. Ahora este movimiento ha ido creciendo y los medios no han mostrado todo lo que realmente ocurre y las redes han ganado más seguidores, bueno en verdad todo lo que muestran “en vivo” ha ganado seguidores. Hay que compartir lo que está pasando. Y lo que debemos lograr es una hacer nueva constitución política”



Camilo Vidal 17 años

“Como estudiantes debemos dar el ejemplo”

“A mi me motiva estar presente en las marchas por que como estudiantes debemos dar el ejemplo para cambiar el futuro. Esto es una gran lucha, por una mejor educación y tener acceso a la Universidad. ES verdad estamos cansados, pero es un cansancio físico, pero no bajan las ganas de marchar. Y no podemos parar ya que debemos conseguir logros la perseverancia logrará éxitos, debemos seguir apoyando y no decaer”



Marcela Palominos

“Como docente, yo espero que exista solución”

“Como docente, yo espero que exista solución. Y confío en que exista esto no puede seguir. Ahora uno se informa por las redes sociales y mucho por las radios. No somos tontos la televisión nos tuvo una semana mostrando una versión y de repente sacó todo. Tenemos claro que nuestro país no está en normalidad y por eso hay que seguir protestando



Jaqueline Rozas

“Pese al cansancio y al desaliento estamos aquí como docentes”

“Pese al cansancio y al desaliento estamos aquí como docentes. Es importante no seguir indiferente y mostrar nuestro enojo y desencanto. Estamos por una asamblea constituyente, no más abusos de ningún tipo. Y Chile no puede volver a como era antes si eso ocurre es que no entendimos nada, será un fracaso y por eso hay que seguir”