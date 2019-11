EDITORIAL: Los números del SAE que ocultan el verdadero problema

Nos interesa mejorar y contribuir como partido Regionalista Independiente en O´Higgins en la industria minera, en aspectos como la poca participación de las Pymes y mano de obra local en la gran empresa minera del sector. Estos puntos,marcarán una nueva política social,desde Industria,Mujer,Educación

1-No existe una política pública que resguarde los diferentes emprendimientos de nuestros vecinos ,tenemos una diferencia sustancial en la calidad de vida de los trabajadores de la industria minera y Agrícola,por ejemplo,el empresario local no puede acceder a los contratos de la gran industria minera por el respaldo económico que se exige y además la figuras de cooperativas o consorcios temporales tampoco sustentan la proyección de estas empresas para contratar y ofrecer un proyecto laboral de futuro.

Solución: Generar estas políticas que diferencien y descentralice,de acuerdo a la realidad regional,una participación real de estas Pymes (unión de empresas temporales),y que se permita regular para no caer en abusos y arbitrariedades por parte de la gran Mineria.

Esto permite disminuir riesgos a la continuidad operacional y control de riesgos del mercado.

Ejemplo,que cualquier empresas minera de capital extrajero,al generar las disoluciones o quiebras,no impacten de forma negativa el mercado de abastecimiento local(hostales,ferreterías etc), por lo que no sería el 90 % del riesgo si no un 60%.

2-Poder de compra para la pequeña minería de ENAMI:Es conocimiento de todos la necesidad de crecer en el distrito de Oro de Chancon, está limitado por su planta de chancado(distrito minero Chancon),no cuenta con espacio y garantías operacionales.

Solución :pequeña minería podría crecer exponencialmente si se tuviera una planta completa de chancado y proceso dentro de OHiggins con una continuidad operacional polimetálica en terrenos estatales de Requinoa (División Teniente),es acorde al crecimiento Regional ,el aporte PIB Ohiggins 2019 del 23,% actual podría aumentar al 26%con este poder de compra.

3- Distribuir los recursos fiscales en un escenario regional trasversal,para el desarrollo de las políticas sociales en las 33 comunas de Ohiggins.

Solución: Garantía de impuesto local,dejando un % significativo en la región, podríamos generar estudios y mayores inversiones en políticas sociales,este impuesto aportaría en la Región para potenciar: Educación,investigación silvoagropecuaria, Turismo,cultura y otros fondos de desarrollo en beneficio de O’Higgins y el pais.



Otro punto es la pequeña Industria agropecuaria que necesita de inversión,más que un apoyo subsidiado por el estado,un mercado regulado y estudiado a la hora de producir diferentes productos,al generar espacios regulados por una política pública Ej: regular siembras y cultivos por catastro mundial,necesidades y bandas de precios de impacto por producto.

Otro tema empleo en temporadas bajas atreves de campos de cultivo público privado para las mujeres y familias que en el invierno no tienen campo laboral,generando un círculo de trabajo entre ellas etc.

Generar oportunidad de participación en él emprendimiento agrícola como asesorías en inversiones y administración de recursos hídricos y mercado financiero abierto para las Pymes agrícolas,hay que subsidiar riego , por tema sequía, Ej: se está haciendo,es una parte el estado, y otra el agricultor ,propuesta (IVA 0 a la inversión en riego),esto genera inversión en optimización de riego,otra cosa ,los productos Orgánicos y huertas familiares sustentables etc (sin dejar de lado Sercotec) pero no es suficiente los concursos,debemos enseñar y realizar seguimientos a estas inversiones estatales,donde se medirá el efecto y resultado a corto plazo,para mejorar o variar la estrategia.

4- Agenda Mujer: Acortar la brecha salarial,con políticas públicas que fomenten la responsabilidad de las empresas con la equidad de género y la estrechez de brecha salarial, con información y con subsidios de ser necesario en un periodo progresivo que no supere los 3 años.

4- Educación:volver a instalar como pilar fundamental en la sociedad,educación cívica en colegios y espacios de participación para los jóvenes en los gobiernos regionales,escuela de líderes y formación de servidores públicos que tengan una mirada trasversal y no intereses políticos partidistas.

Antonio Muñoz Caballero

Ingeniero Civil en Minas

Presidente Regional y vice Nacional PRI