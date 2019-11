EDITORIAL: Personas, antes que votantes o consumidores

Las manifestaciones que históricamente se han levantado en todo el país envuelven cientos de molestias, de dolores. Sin organización clara, es decir sin un petitorio o cabezas con las cuales negociar ha sido sumamente complejo para el gobierno manejar de la manera habitual la situación. Así vemos como de diversos sectores tratan de apropiarse de la representación de este movimiento, sin entender que también están siendo cuestionados. Un problema sumamente complejo especialmente cuando se está acostumbrado a ver a las personas más desde las ingenierías que desde las ciencias sociales, cuando se reduce al individuo a un número, a un consumidor, a un cliente o a un voto.

Somos consumidores la mayor parte del tiempo, ciudadanos solo algunas veces y personas somos solo en el ámbito de nuestros afectos. Ese parece ser el principal reclamo, el sentimiento generalizado de ser abusado, de no ser escuchado, en última instancia no ser feliz. Es decir, no ser tratado como persona.

La crisis social y política que actualmente atraviesa el país reproduce y amplía la gravitación de esta dicotomía. El consumidor ocupó durante mucho tiempo el centro escénico, mientras el ciudadano dormía y la persona era olvidada, pero finalmente despertó, cansado de sufrir un estado permanente de sordera de parte de quien tiene la obligación de brindarle protección a sus derechos esenciales.

Debe considerarse que un paso importante en la solución del conflicto que vive Chile pasa por cambios paradigmáticos, como es el compromiso de un sistema de servicios sociales de derecho, universal y normalizado, que reaccione eficientemente ante situaciones de vulnerabilidad como las existentes en la sociedad chilena actual.

Conversando con mucha gente en la calle entienden que los cambios no se pueden hacer de un día para otro, pero no ven un compromiso real de lograr ese cambio, no solo escuchar sus peticiones, escuchar también sus sentimientos, notar su cansancio y ver que sus demandas no son egoístas ni exageradas.

Luis Fernando González V

Sub Director