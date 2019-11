Carabineros inicio sumario administrativo por menor utilizado como “escudo humano”

Ampliamente difundido por redes sociales fue un corto video, grabado la mañana del miércoles, en el que se observa como un carabinero tiene retenido a un joven lo lleva de un lado a otro y acercándose a la mitad de la calzada de av San Martín sin soltar al menor que mantenía sujeto con un brazo y utilizándolo aparentemente como escudo humano con el brazo libre dispara una bomba lacrimógena. Esta filmación se realizó después de que un grupo de escolares llegará hasta el frontis de la primera Comisaría en calle San Martin y lanzará piedras contra la unidad.

GRAVE! Carabineros ocupó ayer a un niño como escudo humano. Ocurrió en la intersección de Av. San Martín y calle Aurora, Rancagua, a metros de la Primera Comisaría. El uniformado puso delante de si a un estudiante para poder disparar una bomba lacrimógenas. cc @defensorianinez pic.twitter.com/cI9upM5k6E — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) November 7, 2019



Tras conocerse estas imágenes, según señaló el prefecto de Carabineros de Cachapoal coronel Boris Moreno, la institución dispuso el inicio de un sumario administrativo en contra del funcionario, quien sin embargo se mantendrá en sus funciones mientras se realiza la investigación.

El coronel aseguró que el menor de 17 años fue detenido por desordenes tras ser individualizado como quien lanzó piedras a dos funcionarios, impactando una de ellas en el casco del policía y la otra en el cuerpo del segundo uniformado.



Morales agregó que «este funcionario, que estaba solo, se ve también que viene la turba hacia él y usa la escopeta lanza gases para mantenerlos a raya(…)A él (al menor) se lo inmoviliza para llevarlo a la unidad, está dentro de un proceso, lo que en el contexto pudiese parecer extraño, pero eso es materia de investigación. Porque para eso, al momento de tomar conocimiento de este hecho, yo dispuse de un sumario administrativo para establecer la forma real de cómo se produjeron los hechos y obviamente establecer responsabilidades si las hubiera, en contra de quien no se ajustó al protocolo, si es que así hubiese sido». Desde Carabineros aseguran que el menor no presentó lesiones al momento de constatar su estado de salud en un centro asistencial, así como quedó en libertad a la espera de citación por parte de la fiscalía.

Declaraciones del prefecto de cachapoal



Por su parte, el jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Penal Pública de la región aseguró que el actuar del carabinero en esta ocasión estuvo “ fuera de todo protocolo”

«Hay un uso excesivo de la fuerza. Según el protocolo elaborado por el departamento de Derecho Humanos de Carabineros, los menores deben ser tratados de manera distinta, siendo alertados antes de usar la fuerza. Además, en este caso, se utiliza al menor como escudo, y eso es atentar contra la dignidad de las personas, pues este estudiante debió tener mayor protección de parte de un agente del Estado».

«SI la persona es detenida no es para ser usada como escudo humano, sino para ser puesta a disposición de un tribunal», sentenció Mario Quezada.

Además , via twitter la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz mostró su rechazo a lo observado en el video, “por favor, si alguien tiene información de cómo contactar a este niño y su familia les agradecemos cualquier información para poder actuar a la brevedad!! la pueden remitir a emergencia@defensorianinez.cl Estamos intentando ubicarlo y no nos ha sido posible…🙏 @defensorianinez”, posteo.