Requínoa prepara la décima edición de su Fiesta Costumbrista

En mi calidad de Presidente y en la representación de la Cámara Regional de Comercio, Servicios y Turismo de Rancagua y O’Higgins, me refiero a su editorial del día 15 de octubre en curso, en la que el Sub Director de El Rancagüino, Luis Fernando González, se refiere a la aprobación de un anteproyecto del Ministerio de Medio Ambiente, en el que aparece la “eliminación total de estacionamientos en la vía pública” de vehículos en el Damero Central de la ciudad de Rancagua.

Su editorial fue comentada en el seno del Directorio que me honro en presidir, y cumplo con comunicarle, con mucho agrado, que fue altamente apreciado y compartido, lo que revela, una vez más, la constante y notable identidad de ideas y valores que nuestro diario y esta Cámara hemos compartido durante tantos años.

En efecto, la “eliminación de los estacionamientos” en el Damero Central, si bien pareciera una medida destinada a evitar la congestión vehicular en el corazón de nuestra capital regional, es a la vez una flecha que mata el comercio ubicado en dicho sector ciudadano.

Lo primero que estimamos necesario decir es que mucho nos extraña que esta iniciativa, no nos haya sido comunicada ni consultada, en circunstancias que la moderna democracia que hoy nos rige hace indispensable que las autoridades consulten a sus bases, al tejido social, acerca de las medidas que piensa llevar a cabo y que de seguro le afectarán. Las manifestaciones, lamentablemente derivadas a actos vandálicos acontecidos en los últimos días, demuestran que el pueblo pide y necesita ser oído, y la iniciativa que nos ocupa está dentro de ese rango. Esperamos que las autoridades pertinentes a este tema nos convoque para pedir nuestra opinión respecto de esta grave decisión.

Lo segundo, es tener muy presente que Rancagua es una ciudad que creció a la sombra de actividades relevantes como el comercio, los servicios y en los últimos años con un creciente aumento del turismo, y por eso creemos que se deben tener variadas consideraciones al momento de tomar decisiones.

Es una verdad insoslayable que hoy, ningún establecimiento comercial puede prosperar estando lejos de los estacionamientos de vehículos, por lo cual, cerrar el Damero Central a aquéllos, significa la muerte del comercio rancagüino en general, que no dispone de grandes estacionamientos propios, como los malls y otros centros comerciales.

Hace muchos años que se viene hablando de construir estacionamientos subterráneos, entregados en concesión, que sin alterar la imagen de nuestro centro, pueden solventar el tema que nos preocupa.

Al adherir a su editorial, el comercio de Rancagua desea expresar su absoluta oposición a la eliminación de estacionamientos de vehículos dentro del Damero Central, y llama a nuestras autoridades a buscar y encontrar una fórmula que aúnen ambas necesidades: una, hacer más fluida la circulación vehicular, la segunda, mantener vivo el comercio, los servicios y el turismo de la ciudad.

Señor Director, reciba Ud. nuestro agradecimiento por la preocupación de El Rancagüino en este delicado tema, y esperamos contar siempre con su inapreciable apoyo en materias vinculadas al comercio de Rancagua.

RODRIGO ZÚÑIGA MORALES.

Presidente

Cámara Regional de Comercio, Servicios

y Turismo de Rancagua y O’Higgins A.G.