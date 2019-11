Campaña preventiva sobre los riesgos del mal uso de las redes sociales en los niños y adolescentes en Rengo

A pesar de la contingencia nacional, el alcalde de Rengo, Carlos Soto Gonzalez, junto al Diputado, Raúl Soto Mardones, se reunieron con el Ministro de Salud, Jaime Mañalich Muxi, quien aprobó la entrega de 780 millones para la puesta en marcha del Cesfam Oriente de Rengo. “Esto nos deja absolutamente contentos y tranquilos, porque ya estamos trabajando en poder cumplir el compromiso que sellamos con el ministro, y poder inaugurarlo durante la primera quincena del mes de enero de 2020. Nosotros ya fuimos a dejar a Santiago el convenio respectivo para el ingreso de estos recursos y estamos en el trámite inicial que significa pagar todas las patentes necesarias que se exigen”, señaló el alcalde de la comuna.

El proyecto Cesfam Oriente de Rengo tiene una larga historia, que cuenta con un gran esfuerzo municipal, “nosotros colocamos el terreno para postular dentro de lo que eran las medidas presidenciales de la Presidente Bachelet de construir centros de salud, uno o dos por región, nos ganamos esa posibilidad y hoy tenemos construido un Cesfam Oriente que es una maravilla, con la última generación. Lamentablemente tenía un gran error porque el proyecto original no permitía su funcionamiento al 100% y eso es algo que se demostró con el tiempo, nosotros recibimos en marzo la obra y mi primera decisión fue no abrir el Cesfam ya que al hacerlo significaba que no podríamos funcionar y si hicimos un esfuerzo de construirlo había que tener los recursos para ponerlo en marcha”, declaró Carlos Soto González.

LO QUE ESTÁ Y LO QUE VIENE PARA RENGO

El Plan Maestro de Salud de Rengo ha sido un modelo a imitar y seguido con mucha atención por el Ministerio de Salud, quienes han reconocido el esfuerzo que ha hecho la comuna. En 5 años, aproximadamente, permitió construir un SAPU en Rosario, una nueva Posta en Esmeralda, el SAR, se compraron 6 clínicas móviles dentales y médicas, se instalaron por primera vez boxes ginecológicos, ecógrafos, clínicas radiológicas en los Cesfam de Rengo y Rosario, se creó la Farmacia Popular en Rengo que atiende a más de 2.600 personas y donde además se hace entrega del Cannabiol para personas con enfermedades crónicas dolorosas, un esfuerzo que demuestra que en salud la comuna ha avanzado. Soto aclara, que “hoy nos queda pendiente la reposición de la Posta de El Cerrillo, eso está en primer lugar y a la espera de financiamiento, y tenemos también reingresado el proyecto de un nuevo Cesfam en Rosario, va a ser difícil pero con buena gestión, lo podemos lograr”.