Este sábado cientos de jóvenes peregrinarán a Puquillay y orarán por Chile

Tras votaciones un 56 % de los estudiantes se adhirieron a la paralización de actividades estudiantiles, en constaste están realizando cabildos y se preparan día a día a las largas jornadas de marchas por las principales arterias de Rancagua.

Gina Pérez

Fotos: Nico Carrasco

Esta semana ha estado marcada por diversas movilizaciones y manifestaciones por parte de los estudiantes en su mayoría de enseñanza media que se han desplegado por las principales calles de las comunas de la región. Los jóvenes suelen, en todo tiempo histórico, encabezar las demandas por transformación social. Aquello no debiese llamar a sorpresa. Ante el colapso de las organizaciones sociales, la debilidad de los partidos y la ausencia de organización social de base territorial, los casi únicos espacios de acción colectiva vigentes siguen siendo los educativos. María Fernanda Roco y Jérez son dirigentes estudiantiles del Liceo Oscar Castro y son honestos al decir que al iniciarse esto en Santiago, no dimensionaron que se mantendrían hasta hoy y en la forma que se han dado en las regiones pero la verdad aducen que razones sobran para salir a manifestarse y de eso se logra desprender que habrían al menos dos grandes explicaciones que se dan para el origen de las movilizaciones estudiantiles por un lado la desigualdad y por otra una juventud ensimismada “El despertar que está ocurriendo es consecuente ya que nuestro país ha sido oprimido por décadas (…)este no es un estallido que llegó de sorpresa, es correcta la movilización que está surgiendo desde el mundo estudiantil y en la forma en que se han llevado las manifestaciones y sin ánimo de hacer una apología de la violencia existe una necesidad de desmantelar un poco para poder construir” manifiesta Jerez, dirigente del Liceo Oscar Castro.



En esa línea, comentaron que se vendrán más marchas y manifestaciones acompañada de cabildos que se irán realizando en los mismos establecimientos y estudian poder hacer llegar sus conclusiones a las autoridades regionales.

“ESTAMOS EN PARO LEGITIMO Y DEMOCRÁTICO”

En relación al actuar que se ha visto por parte de los estudiantes por las calles tanto de Rancagua, Graneros y otras comunas, descartan que apoyen a realizar destrozos aunque no olvidan que el movimiento estudiantil del 2006 fue uno de los más fructíferos “como dice mi abuelo no se puede hacer un queque si no se rompen huevos” señala Jerez. En tanto María Fernanda Roco apunta a que lo que se ha visto ha sido daños a empresas de retail que muchas veces no son capitales chilenos y cuentan con seguros.



Y en lo que respecta a la forma de “incitación” a salir de clases, explican que esto es parte de lo que se considera estar en “paro” “Nosotros como Liceo Oscar Castro estamos en paro. Y se irán sumando otros establecimientos, ahora la baja asistencia es producto del llamado que se ha hecho a sumarse a no asistir a clases para lo cual se han hecho votaciones para definir el actuar y en un 56 % en el caso del liceo se aprobó ir a paro, esto se revalidó el lunes, así que nosotros como estudiantes estamos en un paro legítimo y democrático “puntualiza Jerez.



En consideración al porcentaje que no se adhiere a paralizar las clases los dirigentes manifestaron que “igual se entiende que hay un sector que no quiere irse a paro, pero las votaciones demuestran que hay conciencia que es una forma de condenar a un sistema de subvención escolar que lamentablemente está aniquilando la educación pública y de eso hay conciencia”, puntualiza Jerez.

“DEBE CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN”

Consultado los grandes cambios que esperan como estudiantes apuntan que no hay duda alguna que las pensiones, salud y educación son temas pendientes. Sin embargo, apuntan más allá y señalan que debe enfocarse todo el esfuerzo a cambiar la constitución “La Constitución es la columna vertebral de la política de Chile es absolutamente necesario y de allí se desprenden temas centrales como lo son educación, salud, vivienda, educación y derechos básicos “manifestaron.