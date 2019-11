Rancagüinos viajan a Costa Rica para participar del Mundial Junior de Racquetball

General Velásquez y Colchagua señalan que la paralización en Segunda División generará una crisis mayor en la categoría.

A mediados de esta semana, Independiente de Cauquenes anunció la tramitación de retiro del torneo al estar “quebrados”, hecho que consideran lamentable y que, como dijo el presidente de los verdes Carlos Cornejo, para todos será difícil terminar el año.

Ricardo Obando.

Los problemas en Segunda División, por la paralización del fútbol, trae consecuencias económicas, deportivas e institucionales para los clubes de esta categoría.



El comunicado que emitió el miércoles el club Independiente de Cauquenes, acusando nulo apoyo desde la ANFP lo que derivó en solicitar su salida anticipada del torneo a raíz de la quiebra de la institución, encendió las alarmas.



En ese escenario, los dos elencos de la región de O’Higgins que militan en dicha competencia, General Velásquez y Colchagua CD, expusieron los problemas que están viviendo justamente por el retraso en el término del torneo.



En el caso del conjunto de San Vicente, su presidente Carlos Cornejo, puntualizó que la serie vive una crisis. “Conociendo el drama, hay varios equipos que están harto complicados, incluyéndonos a nosotros”, dijo.



Junto con ello, comentó que, “no sé si tomar una decisión tan drástica como la que tomó Cauquenes, pero habrá problemas con los pagos, atrasos, como ha pasado con Vallenar que ha perdido como 9 puntos, San Antonio lo mismo. Creo que es lo primero que va a pasar”.



Si bien es cierto, los sanvicentanos cancelaron este jueves el mes de octubre, tienen claro que el estirar aún más el torneo que debía culminar originalmente este fin de semana, tornará este 2019 aún más complejo para un cuadro que, a mitad de temporada, vio frustrado un viaje a Arica debido al paro de jugadores profesional con la consiguiente pérdida económica.



Es más, Cornejo deslizó una crítica al actual de la regencia del fútbol chileno, indicando que tiene en abandono a esta categoría. “Imagínese un mes sin producir nada, este año la ANFP no nos dio ningún peso, y el año pasado con Arturo Salah nos llegaron como 18 millones. Este año nos dijeron, por mil cosas, que no se puede, y hace un mes atrás nos dijeron que estaban equivocados. Yo creo que para todos los clubes de Segunda, si la ANFP no nos envía un salvavidas, será muy difícil terminar, para todos”, dijo.



Por su parte, el presidente de los sanfernandinos, Jorge Salazar, se manifestó consciente de las demandas sociales expuestas hoy en la calle con marchas y más marchas, pero que el fútbol en Segunda División debió haberse jugado más cuando los proyectos deportivos y en convocatoria son muy diferentes a los elencos de Primera División A y B.



Es por eso que, Salazar, sentenció que incluso planteó la posibilidad de haber terminado el torneo sin público, pero que no fue tomado en cuenta. “Cómo puede ser que la autoridad se de cuenta que son distintos proyectos con la A y con la B. No sé cuantas veces les dije, les mandé cartas, juguemos sin público por favor. Yo entiendo los problemas sociales, no me puedo enajenar, pero juguemos sin público, juguemos sábado y miércoles. Estábamos de acuerdo, ya que el borderó significa el 10 por ciento del ingreso mensual de los clubes”, y no hubo palabra alguna desde la casa del fútbol.

Pero también, para el mandamás colchagüino, hay un desinterés desde Quilín que lo comparó con una dictadura.

“Lo deciden cuatro dirigentes en Santiago, el dirigente del Sindicato, los Intendentes, y se pasan por el soberano pellejo la opinión de los clubes, su costo, no hay ningún análisis. Aquí hay una dictadura económica”.



Cabe consignar que, en el caso de los colchagüinos, la extensión del torneo implica desembolsar más de 30 millones de pesos extra respecto a la planificación original del torneo, y que al igual que sus pares de San Vicente también pagaron lo correspondiente a octubre.



Ahora bien, en lo que respecta al fútbol, ambos elencos se deberán enfrentar el próximo miércoles a las 19.00 horas en el estadio Augusto Rodríguez de San Vicente de Tagua Tagua en partido pendiente de la fecha 6 de la liguilla por el título, jornada donde solo se alcanzó a disputar el lance entre Deportes Vallenar 2-1 San Marcos de Arica, ya que el lance entre Deportes Iberia y Deportes Recoleta también fue suspendido.