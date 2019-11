Tercer Festival de Cine Rancagua cancela sus actividades

Carolina Castillo

Fotos: Nico Carrasco

En una nueva jornada de manifestaciones sociales, donde las altas temperaturas fueron la tónica, distintas organizaciones se reencontraron este sábado en el centro cívico de Rancagua. Así, al pie de la estatua de O’Higgins, actualmente malherida y rayada con consignas contra el Gobierno, estaban simpatizantes de la Agrupación “Yo Cuido”, quienes solicitan “mejorar la calidad de vida de las cuidadoras a través de petitorios que tienen que ver con tener mayor inclusión, contar con prestaciones que ayuden a la salud mental, contar con una credencial para él o la cuidadora, entre otras cosas”, dice María Eugenia Ahumada, coordinadora regional de dicha agrupación, quienes hace tres meses tienen personalidad jurídica en Rancagua y que ya cuentan con poco más de 100 adherentes. “Nosotras le estamos pidiendo apoyo al Gobierno y a los parlamentarios en forma transversal. Somos un movimiento que no se fija en los colores porque esta es una realidad país”, concluye.



En tanto, en una de las esquinas de la plaza Los Héroes se congregaron los ciclistas, quienes se organizaron a través de redes sociales. Así lo cuenta Felipe Osorio, quién llegó desde Requínoa pedaleando a la manifestación. “Aquí somos personas que practicamos de forma regular el ciclismo y que adherimos a la práctica del pedal. Creemos que, así como somos ciclistas también somos ciudadanos y tenemos todo el derecho a manifestarnos desde esa condición. La verdad es que queremos usar este medio para poder transmitir un mensaje optimista, donde estamos diciendo que también queremos un cambio real y profundo para Chile”, dijo antes de reunirse con personas de otras comunas de la región, quienes pretendían hacer un recorrido breve por las calles del centro de la capital regional.



Frente al municipio, estaba un grupo de danza contemporánea haciendo su ensayo para la presentación que harían horas después. “Nosotros estamos tratando de llevar la danza a la calle. En realidad esto es parte de unos circuitos de danza y estamos, por la contingencia en la plaza. Queremos mostrar y difundir la danza porque hay poco conocimiento. Esas son las ganas de estar en la calle, difundiendo y conversando también con las personas”, comentó Mariella Valdevenito, quien le contaba a los curiosos acerca de lo que hacían.



Al pie de la pérgola asomaban algunos vendedores. Entre ellos Mafalda Soto, que hace productos reciclados con tablas de skate en desuso. “A mí me motiva todo lo que está pasando aquí en Chile, veo que Rancagua se está uniendo y me siento parte de toda esta movilización. Me gusta y he venido a apoyar a los chicos. Lo que pasa aquí para mí son energías positivas”, cuenta la artesana que se declara “nacida y criada en Rancagua”.



Finalmente, y frente a la Intendencia Regional, un grupo de personas con micrófono en mano, contaban sus experiencias de vida y qué les molestaba en general. A cargo de la organización estaba un grupo de estudiantes universitarios. “Somos un grupo de estudiantes que se organizó desde que se inició este estallido social y hemos buscado instancias en las que la gente participe. Yo creo que no es suficiente movilizarse en las calles. Yo creo que hay que buscar mecanismos más inteligentes para que podamos ser escuchados. La semana pasada organizamos un cabildo aquí en la plaza, donde la gente pudo responder por qué se produjo este estallido social y qué podemos hacer como ciudadanos para lograr el cambio que queremos. Queremos hacer una asamblea donde podamos decir las cosas que nos han molestado por tantos años y cómo como comunidad podemos crear un nuevo tejido social donde nos podamos ir ayudando y surgiendo”, puntualizó Elizabeth Pérez.