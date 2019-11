Deportes Santa Cruz sigue preparando su vuelta a la actividad

Los Unionistas visitarán a Cobreloa el próximo domingo y la semana la cerraron con amistoso frente a Curicó Unido.

Mirando lo que será el retorno del fútbol profesional luego de un mes sin competencia debido a las manifestaciones sociales que hemos vivido desde el 18 de octubre pasado, están en Deportes Santa Cruz.



Los Unionistas, que previo a la detención del torneo luchaban por ingresar a la liguilla de ascenso a la Primera División, se están poniendo a punto para el retorno.



En ese sentido, cerraron la semana con un partido amistoso frente a Curicó Unido en el estadio Joaquín Muñoz García, donde los pupilos de Osvaldo “Arica” Hurtado se impusieron por 3-1.

Respecto a estos días sin fútbol, el capitán unionista Rodrigo Paillaqueo, comentó al programa “Somos Deportes Santa Cruz” que, “nosotros queremos volver a trabajar, que el que vende las banderas vuelta a trabajar, y que después vayamos todos a marchar a la plaza de Santa Cruz por un tema país, pero tenemos que retomar nuestra rutina, nuestro trabajo”.



Es más, en esta vuelta, donde el Sindicato solicitó protección para los futbolistas, Paillaqueo comentó que no estarán ajenos a lo que ocurre en el país, por tanto, “habrá pancartas, poleras, lienzos, donde nosotros también nos vamos a manifestar. Yo sigo muy de cerca lo que pasa en el país, me he manifestado y no lo voy a dejar de hacer, pero quiero retomar mi trabajo”.



Ahora bien, respecto a lo que viene para ellos, están practicando duro. “Los entrenamientos han sido intensos, no hemos dejado de trabajar. Hay compañeros que se han demorado dos horas en llegar a entrenar y hemos cumplido igual. Ahora nos toca Cobreloa, un partido súper importante y queremos entrar a la liguilla, terminar de mejor manera”, dijo.



Cabe consignar que, tras el lance en Calama (domingo 17, a las 17.00 horas en el estadio Zorros del Desierto), Deportes Santa Cruz afrontará los partidos contra Deportes Copiapó (local) y Deportes Temuco (visita).