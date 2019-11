Falleció querido profesor Carlos Caroca

Dirigentes de organizaciones del sector salud, Minería, Educación, No Más AFP, Servicios Públicos y otras organizaciones sociales y sindicales, agrupados en la Mesa de la Unidad Social de O’Higgins llamaron a todos los trabajadores de la región a sumarse al Paro Nacional Productivo el martes 12 de noviembre, en medio de la crisis social que se vive en Chile, para dar a conocer su descontento respecto a las injusticias y desigualdades que afectan al país.



Así lo informó el vocero de la Mesa de Unidad Social de O’Higgins, Roberto Villagra “hacemos un llamado junto al conjunto de organizaciones de todo el país, a toda la ciudadanía de la región de O’Higgins a sumarse a esta huelga general como un esfuerzo único a nivel de buscar las alternativas que coloque las exigencias del mundo social en la palestra de la discusión”, expuso.



Agregó “Todos podemos colaborar no mandando a los niños al colegio, los transportistas tienen que estar presentes, los mineros de El Teniente no pueden ser neutros frente a esta situación, los trabajadores de la salud seguirán estando, hemos escuchado a las educadoras y asistentes de la Junji, hemos escuchado al mundo organizado que dice mañana (martes) hay huelga general en la región de O’Higgins”, haciendo un llamado a todos los sectores a no estar ausentes de esta huelga general.



Llamado al que se sumó la Secretaria General Confusam O’Higgins, Carolina Araya “en la región de O’Higgins los centros de salud este martes cumplen 11 días paralizados, con turnos éticos y atendiendo en los puntos críticos como farmacia, clínica, leche. Hemos contado hasta el momento con un 93% de adhesión a la paralización de Confusam, esperamos mañana (martes) aumentarla y llegar al 100% ya que es muy importante que toda la clase trabajadora se haga presente en esta huelga general”, expuso.



Mientras que el Presidente Regional de Anef O’Higgins, Jorge Pedreros dijo “esperamos que el 100% de los funcionarios públicos se plieguen a este movimiento y a este paro que hemos convocado para mañana (martes) por cuanto lo que aquí se está luchando o queriendo cambiar una estructura que molesta y preocupa a los trabajadores del sector público. Estamos ad portas de la renovación de contratas, que es una de las molestias que tenemos, no queremos estar todos los años en la calle pidiendo reajustes míseros”.



Por su parte, la presidenta del Sindicato CSG Mineral, empresa contratista de El Teniente, Marta González amplió el llamado a sumarse al movimiento social de este martes “hacemos un llamado a todos los contratistas y al mundo minero en general, porque nosotros como trabajadores, como principal eje productivo de la nación, no podemos permitir, es un saqueo más que se les hace a los recursos del cobre con sueldos millonarios para los ejecutivos y sueldos empobrecidos a los contratistas. Es por eso que no podemos dejar que los estudiantes y la ciudadanía en general sigan marchando solos”.



A las 11:30 horas está citada la marcha que tendrá su punto de partida en la Plaza de los Héroes de Rancagua.