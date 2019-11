EDITORIAL: Cambios en la Constitución, urgencias y empleo

La rabia, las ganas de manifestarse, de luchar por un país y una vida mejor no se acaban, quienes las multitudinarias marchas de ayer en el llamado “paro nacional” parecen mostrar que quienes apostaban por el desgaste no es la formula de salida de la crisis. Aunque también es cierto que al menos en Rancagua la gran mayoría de quienes marcharon en la mañana eran funcionarios públicos, muy pocos trabajadores privados se sumaron al paro ni tampoco los trabajadores semi públicos (al estar sometidos al código del trabajo y no al estaturo administrativo) de El Teniente (contratistas o de planta) se sumaron a la movilización.



El problema es que no se vislumbran salidas claras del actual dilema, que de paso a mantenido en silencio a nuestras autoridades regionales. No creo que la nueva Constitución sea la salida, se debe avanzar primero que nada en medidas concretas, que causen un verdadero cambio y rápido en las malas condiciones que muchos compatriotas sufren, y eso no se soluciona con una nueva constitución que, si bien puede y deberá fijar derechos fundamentales, como el de una pensión digna, nada dice de como se debe llevar a la realidad la ejecución de dicho derecho. Peor aún, necesariamente sea cual sea el mecanismo escogido el proceso constituyente tomará tiempo y como decíamos no necesariamente significarán cambios inmediatos. Avanzar en caminos paralelos, pero con grandes y urgentes esfuerzos en medidas concretas al tiempo que se fije un cronograma claro para el cambio constitucional puede ser una salida.



Al mismo tiempo se hace más que nunca urgente no solo retomar el orden público -lo que no significa bajar las legítimas, necesarias y pacificas marchas- y levantar la economía nacional que todo indica que presentará números negativos en las próximas mediciones. Las pymes están en el suelo, más allá de saqueos la baja en las ventas se siente y duele. Muchas ya han cerrado o a duras penas están respondiendo con sus obligaciones, sueldos y pagos. El desempleo es la peor de las violencias con que cualquiera de nosotros puede enfrentarse.



No solo la autoridad, sino todos los sectores debemos tomar nota y actuar de manera urgente ante la desaceleración y fragilidad de nuestro mercado laboral, esperamos que gran parte de las reasignaciones presupuestarias de nuestro gobierno regional se enfoquen en buscar soluciones de fondo para reactivar la economía local y el empleo. Pensar en dejar para el próximo año el asignar presupuesto a esta urgencia ya puede ser tarde, especialmente para la industria ligada al turismo que ha visto como gran parte de sus reservas para esta temporada estival ya han sido bajadas.

Luis Fernando González V

Sub Director