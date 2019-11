Nuevas medallas para la región en los Binacionales 2019

El volante habló este martes en el Monasterio Celeste. Los rancagüinos deben jugar el domingo en Coquimbo según la reprogramación entregada por la ANFP, pero el partido no tiene horario confirmado informó la Gobernación de Elqui.

Ricardo Obando.

El momento es álgido. El fútbol pasó a un segundo plano debido a la contingencia nacional, y eso lo tienen claro. Es más, la suspensión de dos partidos que se debían disputar este martes por la Primera B, trajo consigo más incertidumbre respecto a lo que pueda pasar el fin de semana con el posible retorno de la Primera División.



En ese escenario, en O’Higgins entrena tratando de enfocarse en un partido que, podría ser nuevamente suspendido, pese a que la Gobernación de Elqui lo ratificó. El lance contra Coquimbo Unido, correría peligro ya que, la situación del país es compleja y los barristas han sido claros en que tratarán de que no se dispute, pero el gobernador de Elqui, Gonzalo Chacón, expuso que el horario de esta lance está por confirmarse (ANFP apunta que sería el domingo a las 17.15 horas). “Hasta el día de hoy, podemos confirmar que Coquimbo Unido y O’Higgins van a jugar el domingo en horario a confirmar”, sentenció Chacón.



Es por eso que, Ramón Fernández, comentó que, “se suma todos los días algo nuevo, la verdad es que se complica cada vez más, nosotros dijimos que necesitamos trabajar, pero la situación está cada vez peor y uno no sabe que pensar en términos futbolísticos”, apuntó Ramón Fernández.

El capitán del conjunto rancagüino, manifestó también que, “llevamos cuatro semanas entrenando, y es difícil programarse”. Y claro, el último lance que disputó el “Capo de Provincia” ocurrió el 13 de octubre, con derrota por 1-2 frente a la Universidad de Concepción, resultado que además lo sacó de la zona de privilegio (clasificación a Copa Sudamericana).



Luego de eso ha corrido mucha agua bajo el puente y la competencia propiamente tal está un plano más atrás que el movimiento social. “Por todo lo que pasa, obviamente el fútbol está en un segundo plano. La idea de jugar era por un tema de trabajo, de que hay gente joven o muchos jugadores que dependen de jugar o no, de los contratos, de lo que los clubes puedan decidir, esa era la idea de poder jugar. Es difícil pensar en jugar de esta manera y con todas las cosas que pasan”, expresó.



Además, uno de los referentes del plantel de O’Higgins, puntualizó que este martes, “se suspendió otro partido más, se puede suspender el fin de semana y es complicado. Nosotros lo vemos de un lado, así como en otras áreas siguen trabajando, nosotros necesitamos trabajar, ya que solo sabemos jugar al fútbol. Estamos de acuerdo con la gente, y esa es la incertidumbre que tenemos”.



De paso, agregó que en las últimas horas dialogaron con algunos hinchas. Sobre eso, expresó que, “la idea no era confrontar, era sumar para poder alguna causa mejor, pero evidentemente no se puede y es entendible que la gente no quiera jugar. Hablamos con ellos, y seguramente esa inquietud le ha pasado a varios equipos”.



Finalmente, Ramón Fernández, indicó que el movimiento social y la serie de manifestaciones que se han llevado a cabo en Rancagua y en el país, “lo entendemos, vamos con la gente y ojalá mejore, si Dios quiere”.