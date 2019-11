Panoramas culturales desde el 13 al 20 de Noviembre

Journey: Vocalista Steve Augeri regresa a Chile

Steve Augeri, el vocalista más importante que tuvo Journey desde la salida del legendario Steve Perry en 1997, regresa a Chile para realizar una presentación por primera vez en Gran Arena Monticello el próximo viernes 15 de noviembre en Gran Arena Monticello desde las 21.30 horas.

La última presentación que Augeri realizó en Gran Arena Monticello fue con el recinto repleto de fans, donde cantó clásicos como “Don’t Stop Believin”, “Open Arms”, “When You Love a Woman” y “Who’s Crying Now” entre otros.

Gilberto Santa Rosa llega a Gran Arena de Sun Monticello

“El Caballero de la Salsa” regresa este 16 de noviembre a las 21 horas al Gran Arena de Sun Monticello para hacer bailar a los fanáticos con sus grandes éxitos. El oriundo de Puerto Rico posee una elegancia y estilo musical que lo han convertido en una de las figuras prominentes de la música popular. Sus múltiples galardones en la industria del disco, reafirman su trascendencia musical y fuerza interpretativa.

Grupo Musical The Cavern Band The Beatles en Coinco

El grupo musical “The Cavern Band” realizará un tributo a The Beatles un espectáculo imperdible a realizarse este 15 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Municipal de la comuna, actividad totalmente gratuita y abierta al público.

«Erase una Vez un Patito»

Una entretenida obra de títeres “Erase una vez un patito”un montaje unipersonal en Teatro de Títeres, que mediante la plástica y elementos visuales, cuenta una forma distinta y entretenida, las aventuras y desventuras de su singular personaje. Inspirado en el cuento original de Hans Christian Andersen “El Patito Feo”se presentará ante los más pequeñitos de la escuela de Copequen el martes 19 de noviembre a las 10 de la mañana, como actividad de extensión del Teatro de la Comuna por su departamento de Cultura.

Cinco Cuadros por la Democracia

En el marco de la sexta versión del Festival de Teatro Rancagua el Centro Cultural Baquedano presentará diversas obras en el mes de Noviembre una de ellas es “Cinco cuadros por la democracia” obra teatral apta para público mayor de 10 años, en la cual a través del movimiento y la dramatización de las intérpretes se citan pasajes de la historia en los cuales la mujer se descubre como verdadera protagonista. Además, se recrean los diversos espacios sociales que ésta ha conquistado en el último tiempo. El rescate del rol de mujer en su imagen y en su incansable lucha. El evento es gratuito y se realiza este viernes 15 de Noviembre a las 19.30 horas.

Painecur

El Sábado 16 de noviembre a las 19,30 horas se presenta la Obra “Painecur” siguiendo la cartelera del Festival de Teatro en dependencias del Centro Cultural Baquedano la que recrea lo ocurrido con una comunidad mapuche de las cercanías del Lago Budi, en 1960, después del gran terremoto de Valdivia cuando se realiza el sacrificio de un niño para calmar las fuerzas sobrenaturales y evitar una catástrofe mayor. En ese entonces, los responsables del acto fueron enjuiciados; sin embargo, fueron declarados inocentes y el registro del proceso jurídico se ha extraviado con el paso del tiempo. En la actualidad, a un grupo de estudiantes de derecho se le ha asignado este caso para su examen de Clínica Jurídica; pero al carecer de fallo de referencia, deben conjeturar sobre la decisión del juez de la época, enfrentándose con sus propios prejuicios culturales y sociales.

Concierto Banda Mix En Rengo

El próximo viernes 15 de noviembre a las 21 horas se presenta el concierto Banda Mix reversiones de los 80’s, en el Teatro Municipal Hernán Quintanilla Méndez.

Teatro Musical “El Mago de Oz”

El domingo 17 de noviembre a las 18 horas, la obra de teatro musical “El Mago de Oz” de la academia de teatro Cormun, se presenta en el Teatro la que es abierta a todo público.

Casa del Arte presenta “Despedida de Soltera”

“Despedida de Soltera”, considerada la comedia más exitosa de los últimos años. Una hilarante y audaz comedia sólo para adultos que muestra sin tapujos un fragmento en la vida de cinco mujeres del siglo XXI que se reúnen para celebrar la despedida de soltera de una de ellas. Entre risas, tragos y diálogos chispeantes surgen temas como el amor, el matrimonio, el sexo, la violencia intrafamiliar y por sobre todo el rol de la mujer en la sociedad moderna. Esta exitosa comedia constituye una particular radiografía del alma femenina, con personajes fácilmente identificables. Si aún no la ha visto no deje pasar estas tres fechas; jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de noviembre a las 20,30 horas en Ibieta 187. Entradas numeradas, reservas al 72242604.