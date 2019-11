Seremi deja en sostenedores decisión de tener o no clases

El colegio de profesores de la región de O´Higgins convocó una marcha en el día jueves pasado donde participaron cerca de mil 500 personas que se movilizaron por el centro de Rancagua.



Unos mil 500 docentes se manifestaron el día jueves pasado en el centro de Rancagua, con el fin de que se genere un cambio definitivo del actual sistema de educación chileno. Según el presidente del Colegio de Profesores, Roberto Villagra, “en la asamblea general resolvimos seguir impulsando las movilizaciones, ya que entendemos que esta es la forma con la que podemos lograr un cambio en la Constitución que termine con el actual sistema de educación y así construir una más justa y de calidad”.



El representante del gremio indicó que se espera impulsar un gran cabildo regional el día 16 de noviembre con el fin de recolectar la mayor cantidad de información de las propuestas y necesidades de las personas. También informó que el Colegio de Profesores regional se sumará a las manifestaciones de lunes y martes de la próxima semana, donde en la primera se pararan las funciones destacando las iniciativas educativas, y que en la segunda jornada se adhieren a la huelga general de diversos sectores sociales.



Violencia en instituciones educacionales

Una de las noticias que ha llamado la atención esta semana, fueron los hechos de violencia en diversos recintos educacionales de Rancagua, donde varios grupos de estudiantes causaron daños a los frontis de colegio y liceos, provocando incluso el cierre de algunos de estos, por miedo a nuevos ataques. Al respecto el presidente del Colegio de Profesores hizo un llamado a los docentes y en especial a los directores de los establecimientos que “ den los espacios para la conversación y discusión de los problemas y hechos que la sociedad esta generando. Los establecimientos que han tenido estos problemas, en la mayoría de los casos, no esta dando tiempo a la conversación con toda la comunidad escolar y entregar los tiempos para que los estudiantes puedan manifestar sus inquietudes y pensamientos. No podemos pensar que en la escuela no esta pasando nada, que esta está es el centro del desarrollo de las personas”. Explicó Roberto Villagra.

Foto1: El presidente del colegio de profesores, Roberto Villagra, pidió a los directores de los establecimientos educacionales darles espacio a los estudiantes para comprender estos movimientos sociales y poder dialogar sobre los temas importantes para ellos.

foto2: Cerca de mil 500 personas marcharon en el día jueves en Rancagua.