Encapuchado lanza cartucho de dinamita a Carabineros que patrullaban por Rancagua

– Los destrozos de los violentos ataques se hicieron notar en la capital regional donde se produjeron incidentes en la Carretera del Cobre, Freire, Paseo Independencia y en Alameda.

Gisella Abarca

Fotos Héctor Vargas

Destruido nuevamente amaneció Rancagua este miércoles 13 de noviembre en el día después de que se concretara el día del Paro Nacional Productivo en medio de la crisis social que vive el país, paralización a la que en nuestra región se sumó activamente la tarde de este miércoles pasadas las 18:00 horas en una marcha que comenzó de manera pacífica, que se mantuvo por largo tiempo como tal; no obstante, por el descontrol de unos pocos, pasadas las 19:00 horas, hizo que la situación se desbordara provocando desmanes y disturbios que opacaron la que pudiera haber sido una gran jornada en democracia en que la gente salió a las calles a expresar su descontento.

Y es que los destrozos de los violentos ataques se hicieron notar en la capital regional donde se produjeron incidentes en la Carretera del Cobre, en Freire, en el paseo Independencia y en la Alameda donde en esta última, los semáforos fueron el blanco perfecto para los antisociales, así como en Avenida el Sol con La Compañía, Avenida El Sol en su conjunto como también República de Chile, a los que se les sumó vallas peatonales, señales de tránsito, entre otros desmanes de la infraestructura pública.

Respecto de la propiedad privada, hubo intentos de saqueo en farmacia Cruz Verde de Independencia y Banco de Chile de calle Campos con Independencia causando graves daños al interior de la sucursal, ataques que también recibió la automotora Del Real y ventanales de la Intendencia, lo mismo en las oficinas de Sercotec y una bomba de bencina Copec de Avenida Recreo, además del incendio intencional de la AFP Plan Vital, el restos diversas barricadas que se multiplicaban en diversos puntos del centro de la ciudad donde exaltados se apoderaron de la manifestación despertando hoy un Rancagua triste y destruido por los actos de furia que se desbordaron la tarde noche de este martes.

“FUE UNA NOCHE DE MICHA VIOLENCIA Y MUCHO

DAÑO NUNCA ANTES VISTO EN RANCAGUA”

“El daño mayor que se aprecia desde la madrugada que comenzamos a recopilar información tiene que ver con semáforos, que administra el municipio. Todo el eje de Alameda, los semáforos prácticamente todo con daños, otros de Avenida el Sol con La Compañía, Av El Sol en su conjunto como también República de Chile, y respecto de la propiedad privada intentos de saqueo, incendios provocados, daños en bomba de vencina, y también otros puntos de la ciudad. Lo de anoche fue una noche de mucha violencia y de mucho daño nunca antes viso en la ciudad de Rancagua”, expuso un preocupado alcalde de Rancagua, Eduardo Soto.

Consultado por las pérdidas que dejan manifestaciones de este tipo sostuvo “nosotros estimamos que los daños deben estar sobre los 300 millones de pesos desde cuando comenzó esto”, declaró el edil rancaguino.

Para que tome cartas en el asunto respecto al tema de seguridad, la primera autoridad comunal informó que para el medio día de este miércoles solicitó audiencia con el intendente Juan Manuel Masferrer “para entregarle antencedentes y presentarle nuestra preocupación no sólo respecto de los daños, sino que también de la poca colaboración y entendimiento que existe con el problema. Hemos tenido que suspender clases por razones de seguridad, porque no están dadas las condiciones especialmente para el retorno en las tardes y la autoridad de gobierno nos está exigiendo la recuperación de clases, lo que no es responsabilidad nuestra que el gobierno no nos asegure las condiciones de seguridad para nuestros funcionarios y alumnos”, expuso Eduardo Soto.

El alcalde de Rancagua agregó “Le voy a pedir que nos pueda asegurar las condiciones de trabajos normales en nuestros recintos educacionales, que haya transporte, porque no funciona en la forma que lo da a conocer las autoridades de gobierno regional y además que actúen con un criterio acorde a la situación excepcional. No nos pueden venir a exigir recuperación de clases por jornadas que fueron suspendidas no por capricho de la autoridad comunal; sino por las evidentes malas condiciones de seguridad y por el resguardo de nuestros habitantes”, subrayó.