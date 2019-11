Alcaldes de la Región apoyan consulta ciudadana para conocer si la comunidad quiere o no nueva Constitución

Fernando Ávila Figueroa

Para el próximo 7 de diciembre la Asociación de Municipalidades del país ha convocado a una consulta ciudadana cuyo fin es que la comunidad entregue su opinión referente a si quiere o no una nueva Constitución para el país. De ser así, también entregar su opinión sobre la forma en que desean que se redacte este nuevo documento. Es por ello que quisimos conversar con algunos alcaldes de la Región de O’Higgins para que nos cuenten su opinión de este tema que en su mayoría espera sea vinculante.

Alcalde de Rengo, Carlos Soto: “Necesitamos de una declaración cierta del Gobierno”

“Participé de la reunión en Santiago y estuve entre los que creímos que debe haber algún tipo de pronunciamiento del Gobierno respecto de aceptar o no que este fuera un proceso con un reconocimiento explícito del Presidente a aceptar o no aceptar el resultado que tenga este plebiscito. Los alcaldes de Chile le entregamos un salvavidas muy grande al Gobierno, todos los alcaldes de Chile estuvimos dispuestos a trabajar en esta iniciativa, entendiendo también que este sólo es posible si es que hay un reconocimiento explícito de aceptar los resultados de esta consulta ciudadana, ya que de lo contrario corremos el riesgo de alimentar falsas esperanzas y eso podría ser incluso peor después de los resultados que pudiesen haber. Necesitamos de una declaración cierta del Gobierno. No podemos venderles falsas ilusiones a la gente respecto de una consulta que no sabemos que si hay garantías o no de parte del Gobierno, o el Parlamento”.

Alcalde de Graneros, Claudio Segovia: “Los alcaldes de Chile esperamos que sea vinculante”

“Tenemos una posición categórica de convocar a la gente de nuestra ciudad de poder manifestarse respecto de temas que son importantes, y que han quedado de manifiesto luego de esta gran movilización nacional que nosotros respaldamos plenamente. Los alcaldes de Chile esperamos que sea vinculante, y que el Estado asuma el llamado de la ciudadanía que más allá de la sustentabilidad jurídica, está el sustento moral que le ha dado la ciudadanía, por lo que hacemos el llamado que considere esta opción como legitima y necesaria para poder responder a las demandas ciudadanas. Creemos que estamos haciendo lo correcto y lo necesario en este contexto donde la gente necesita respuestas a sus demandas”.

Alcalde de Pichilemu, Roberto Córdova: “La idea es que sea presencial”

En Pichilemu lo vamos a implementar, ya lo informé al Concejo, y está totalmente de acuerdo. Vamos a adecuar nuestra ordenanza de participación ciudadana para que podamos generar las condiciones administrativas y hacer la consulta como un llamado nacional para temas nacionales. Le hemos mandatado a la mesa de la Asociación Nacional para que ellos logren con el Gobierno que el resultado de la consulta sea vinculante a lo que el Gobierno va a proponer al país. La idea es que sea presencial, ya que los intentos que ha habido en Chile del voto electrónico han sido un fracasado. El mecanismo que mayor garantía nos da en términos de transparencia y en términos del buen manejo de la información es que lo hagamos de forma presencial”.

Alcalde de Machalí, José Miguel Urrutia: “Ojalá que participe el mayor número de gente”

“Nosotros votamos a favor de esta consulta que se va a hacer a nivel nacional. La idea es que sea vinculante, pero hasta el momento no lo es. Lo importante ahora es esperar las instrucciones a nivel nacional, cuáles serán las dos o tres preguntas que se va a realizar, pero hay cosas que ya están sumamente claras Ojalá que participe el mayor número de gente para que decida lo que quiere hacer o no. Ojalá que esto sea electrónico, pero lo veo muy complicado, ya que lo importante también es que la gente salga y haga el proceso normal que nos hemos caracterizado cívicamente durante muchos años. Lo importante es que la gente se pueda movilizar. Ahora si es voto electrónico sería espectacular, pero no todos tienen computador”.

Alcalde de Requínoa, Antonio Silva: “Requínoa recién está evaluando, ya que estamos enfocados en el cabildo”

“Nosotros estamos evaluando, ya que teníamos programado un cabildo para las 18 horas de este jueves y estaba enfocado en eso. Lo que venga ahora nos vamos a sentar con los concejales, con nuestras organizaciones sociales. Yo diría que Requínoa recién está evaluando, ya que estamos enfocados en el cabildo. Siempre yo lo trato de sociabilizar lo más posible, con el concejo de la sociedad civil, con las organizaciones, y la gente optó por ir primero por un cabildo en el gimnasio municipal. Luego de ello nos sentamos a conversar lo que viene. Esto debe ser presencial, ya que hoy en día las redes sociales son macabras, se tergiversa, se inventa, y si la gente sigue en lo que es la protesta es porque no reconoce los mensajes del Presidente respecto a la demanda. Esto tiene que ser vinculante”.

Alcalde de Pumanque, Francisco Castro: “Yo creo que esto va a ser sólo una opinión”

“Nosotros participamos y esto lo voy a sociabilizar el lunes con el concejo municipal. Debemos participar, ya que lo que hay que hacer es dar canales de participación a las personas para que puedan expresarse y opinar. Esta es una muy buena posibilidad. Yo creo que esto va a ser sólo una opinión, pero el tema que sea vinculante es complicado legalmente. Será una opinión muy importante siempre y cuando nos sumemos muchos municipios. Tengo entendido que la única forma de hacerlo es presencial”.

Alcalde de Paredones, Sammy Ormazábal, “Vamos a dar todas las facilidades que sean necesarias”

“Estamos organizándonos para participar, con una campaña de difusión e invitación para que todos los vecinos participen de esta consulta ciudadana. Vamos a dar todas las facilidades que sean necesarias a través de instalación de lugares de votación, colegios, locales habituales que usamos en temas electorales, ya que queremos tener una buena participación como comuna. Eso no necesariamente tiene que ser vinculante, debiera serlo, pero ninguna autoridad debiera darle poca importancia a una votación que se hará en 330 comunas del país, y cualquiera que sea resultado, más allá de la parte legal, para el Presidente será un detonante importante, esa es nuestra apuesta como alcaldes del país. La mayoría de los alcaldes estamos por la opción de que esto sea presencial para darle credibilidad al proceso”.

Alcalde de Pichidegua, Adolfo Cerón: “Obviamente esto debiera ser vinculante”

“Vamos a hacer todo lo que está de nuestra parte para poder difundir esta consulta ciudadana para nuestra comuna de Pichidegua. No puede estar nadie ausente, por lo que estamos pasando, ya que es necesario dar todas las facilidades, promover y difundir este plebiscito a nivel comunal. Obviamente esto debiera ser vinculante, pero lamentablemente la ley no lo permite. Yo espero que sea vinculante por la presión que pueda ejercer esta consulta ciudadana a nivel nacional y que sean muchos chilenos que vayan a votar, que sienta la presión el Gobierno que se ha hecho un plebiscito serio y que la gente ha respondido determinadas materias. En lo personal espero que esto sea como una elección más, donde la gente vaya y vote”.

Alcalde de Marchigue, Héctor Hernán Flores: “Los resultados se tienen que reconocer”

“Esto debiese ser vinculante, y con voto presencial. Es importante que la comunidad se pronuncie, y estoy a favor de lo que requiera el pueblo. Los mecanismos es algo que tienen que ver los que trabajan desde arriba, pero de mi parte lo que diga la gente lo vamos a adoptar. Los resultados se tienen que reconocer, y debe ser presencial, ya que en comunas pequeñas el acceso a internet es más limitado”.

Alcalde de Malloa, Arturo Campos: “El sistema debe ser el que sea más democrático”

“Yo voté para que la mesa de la asociación, que es democrática, continuara con el proceso hasta lograr la consulta el día 7 de diciembre. Nuestra comuna está comprometida con esa consulta. Yo comparto plenamente el acuerdo que fue mayoritario. El sistema debe ser el que sea más democrático, ya que hay que escuchar a todo el país, no sólo a un sector. Eso es lo que nos hace mal, hay que ser dialogantes y generosos, escuchar a la comunidad en general”.

Alcalde de Rancagua, Eduardo Soto: “Apoyamos la realización de esta consulta nacional”

“No solo nos plegamos, ya que también apoyamos la realización de esta consulta nacional. Estamos a la espera de las instrucciones emanadas de la asociación chilena de municipalidades respecto de la forma y de lo que la gente va a tener que pronunciarse. Teniendo toda esa información vamos a difundir e invitar para que sea una consulta lo más masiva posible. Creo que cuando una organización hace una consulta y esfuerzo de esta envergadura, por el solo hecho de la masividad y la contundencia de la masividad, es el mejor argumento. Debemos esforzarnos para que se realice y sea igual en todos los municipios del país, con el mismo procedimiento, mismo voto, misma capacidad de convocar e informar”.