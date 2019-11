Hoy se celebra el día Mundial Sin Alcohol

Pareciera que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero están relacionadas. La felicidad es un concepto muy variable, depende de cómo, cada uno, lo mire. Pero lo concreto es que todos los seres humanos buscamos ser felices, la Felicidad. Mientras más resolvemos nuestros problemas cotidianos, aparentemente somos más felices. Pero esto no es así, es paradojal, porque en la medida que resolvemos nuestras necesidades básicas, simultáneamente van apareciendo otras necesidades superiores. Lo que pasa, es que la persona va tomando conciencia de que existen otras cosas que le sirven para ser más felices. Esto lo podemos traducir en un ejemplo.



Si Usted le pregunta a cualquier persona común y corriente, si es feliz, lo más probable, es que le conteste que más o menos. Que le falta para ser feliz, le pregunta . La respuesta es, ganar un poco más de dinero. Cuanta gana Ud.?, como 300 mil pesos. ¿Y con cuánto cree UD, que sería realmente feliz? Yo creo que con unos $ 500 mil pesos sería muy feliz. Tome, de ahora en adelante usted ganará los 500 mil. Al año siguiente, le pregunta nuevamente, y , como estamos, es ahora feliz? Sí, pero me anduve quedando corto, creo que con un millón, podría ser feliz. Y así sucesivamente podría llevar a ésta persona a valores muy altos.



Lo que pasa, es que , en la medida que uno tenga mayores ingresos, va aumentando, su espectro de conciencia de las cosas. Al tener mayor conciencia, tiene más necesidades. La necesidad, se define como la falta o carencia de algo en forma consciente. Si tuviste algo y lo dejas de tener, esto constituye una necesidad a cubrir. También, si observas algo en la sociedad, que te pueda servir, ese algo, también se transforma en una necesidad. Aquí, está la madre del cordero. Si tus necesidades son muchas, es decir, la brecha que hay entre lo que tienes y te gustaría tener es muy grande, es decir, tu conciencia, en vez de ser, éstas expectativas una motivación, éstas se transforman en frustración. Eso es lo que ha pasado con la sociedad chilena. El crecimiento económico ha sido muy veloz en estos últimos 30 años y los cambios sociales, si bien es cierto han crecido, pero a un ritmo mucho menor que el económico y cada año la brecha , de lo que uno tiene versus lo que le gustaría tener, se distancia cada vez más.



El desarrollo pareciera que le llega a algunos pocos, pero no es así. El desarrollo le ha llegado a todos, casi todos tenemos autos, internet, celulares, viajes y muchos otros bienes materiales, pero queremos más y mucho más y ojalá gratis, porque nuestros recursos no alcanzan para pagar todo. La política económica del capitalismo neoliberal, es buena, porque permite el desarrollo de las personas y sus libertades, pero es peligrosa a mediano plazo, porque no todos tienen la capacidad de adecuarse al desarrollo y muchos se quedan atrás, sin ser beneficiarios del modelo. Por ello, hay que tener cuidado con la liberación absoluta del mercado, no todos tienen la capacidad para adaptarse, a no ser que lo hagan con malas prácticas. Es decir, eludiendo impuesto, colusiones,etc, etc. Hay que propiciar el desarrollo del país, pero debe ser, un desarrollo controlado, para que todos tengamos el tiempo necesario de adecuarnos. En caso contrario, como está sucediendo hoy, las necesidades insatisfechas son muchas, lo que provoca un alto grado de frustración, que lleva a una estampida social para aquellos que son altamente infelices y están dispuestos a provocar mucho daño para mostrar su gran frustración..



Alejandro González González