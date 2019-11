Artistas rancagüinos graban versión de «el derecho de vivir en paz»

Soledad Pezo abogada penalista parte de la red de diversas agrupaciones de DDHH, indicó que interpuso en la Corte de Apelaciones de Rancagua junto al abogado Oscar Begazo, un recurso de protección en contra de Carabineros y el Intendente Regional, por el uso indiscriminado de elementos químicos en las manifestaciones que se han llevado en la región de O´Higgins. La abogado explicó que “determinamos en primer lugar que los químicos que usa carabineros para disuadir a las personas no cuentan estudios que indiquen que efectos pueden generar a la población a largo plazo, ni tampoco se sabe cuáles son sus efectos al medioambiente, cuando estos gases se quedan suspendidos en el aire. También queremos ver si existen protocolos de descontaminación de estos productos químicos, y sobre todo saber si se están realizando en los lugares intervenidos con los gases lacrimógenos”. La medida busca que el tribunal prohíba uso de elementos químicos y balines por parte de carabineros para disuadir las manifestaciones.



La representante indicó que “con la medida se busca ver los protocolos de Carabineros con respecto a los criterios para la utilización de los balines y las bombas lacrimógenas en la manifestaciones para la protección de niños, adolescentes y adultos mayores, acciones que no se están llevando a cabo, según las diversas grabaciones que hemos podido recopilar. Pensamos que hoy existe una ilegalidad al utilizar estos elementos ya que no hay una ley que los regule, , por ello que presentamos el recurso hace tres días, el cual fue aceptado para tramitación y pasó la etapa de admisibilidad. Hoy estamos espetando la orden de no innovar”.



Según Pezo el recurso toma en cuenta temas ambientales, legales y sanitarios, más amplios que los presentados en Concepción o Antofagasta con el fin de que no quede,” como en los casos de esas ciudades donde el Corte de Apelaciones de Antofagasta prohíbe uso de balines contra manifestantes pacíficos, lo que hace que el criterio de su utilización quedó en los procedimientos de los mismos carabineros”.