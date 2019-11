Con diversas actividades CORESEMIN buscan fortalecer el compromiso con la seguridad en la minería regional

Una de las aéreas de trabajo del CORESEMIN es recopilar y compartir las buenas prácticas del trabajo minero, para ello se creó la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional, entre sus acciones se encuentra el programa Minero a Minero que realiza actividades de acercamiento que buscan colaboración y aprendizaje, en especial con aquellas prácticas que han sido claves en el éxito de la pequeña y gran minería y compartirlas mutuamente para posteriormente implementarlas.

Según una de las personas participantes de la comisión, María José Reinoso, este año han visitado las faenas mineras del distrito Chancón, se ha creado material audiovisual de apoyo e informado de forma masiva en diversos medios de comunicación del material generado hasta el momento.

Mientras que el director regional de Sernageomin, Antonio Muñoz Caballero, explicó que el programa Minero a Minero “da cuenta de la necesidad que hay en el penetrar el mensaje de la seguridad en los trabajadores, que esta sea parte del día a día en la faena minera, sobre todo en la gran minería, donde hemos visto que pese a la gran cantidad de recursos, instructivos y capacitaciones a los trabajadores, estos por cuando están en la postura por condiciones que se dan en la operación, producción o de las instalaciones no se cumplen a cabalidad los procedimientos. Este fenómeno en la pequeña minería no existe, el pequeño minero trabajo con la familia, sus hermanos, señora o hijos, por lo tanto la seguridad esta intrínseca en ellos. Estos trabajadores están preocupados de la producción con seguridad, porque saben que no pueden cometer algún accidente, están claros que además de perder productividad también pierden parte de su familia. En la pequeña minería y su índice de fatalidad o accidentes graves son mucho más bajos que la gran minería”