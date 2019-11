Más de mil colectivos se movilizan y paralizan este 20 de noviembre

– En respuesta a un petitorio de cinco puntos dentro de sus demandas destacan la rebaja al impuesto específico a la bencina, aplicación de restricción vehicular a particulares, entre otros.

Gina Pérez Orellana

Fotos: Marco Lara

Una movilización de más de mil colectivos se vivirá el próximo miércoles 20 de noviembre desde las 10 de la mañana momento en que paralizarían los rodados que confluyen en la comuna de Rancagua el que se prolongará hasta las 13 horas, movilización llamada por los asociados a Fecor (que reúne a los colectivos rurales) y Feretracol (los que agrupa a Rancagua), de esta forma se calcula sobre los mil 500 vehículos. La medida busca de esta forma realizar un llamado a las autoridades sobre el petitorio con cinco puntos presentado hace ya 45 días al Seremi de Transporte, Hans González, del cual aseguran los dirigentes del gremio, no han recibido ninguna respuesta.

Los transportistas solicitan la rebaja del impuesto específico a la bencina, restricción vehicular a particulares y la preocupación de los dineros de “Renueva tu colectivo “que no estarían llegando a los beneficiados y otros temas más administrativos.

Tal movilización, generará un gran atochamiento pues se espera una gran afluencia de colectivos que formarán una caravana para llegar a plaza de los Héroes, hasta la intendencia momento donde entregarán el petitorio al intendente Juan Masferrer.

PARALIZACIÓN PARCIAL

Consultado a los representantes de ambas Federaciones, explicaron que para ese día a contar de las diez mañana ya no se realizarán servicios hasta las 13 horas. Si bien no existe un número concreto de cuantos vehículos paralizarían esperan que habrá unos mil vehículos “consideramos en que será cercano a un 50 % en lo que respecta a los asociados a Rancagua” señaló Eduardo Lillo, Presidente de Feretracol. En tanto, Alfredo Sánchez presidente de la Fecor que representa a los colectivos rurales manifestó que serían unos 500 vehículos de un total de 650. Pues son 18 sindicatos asociados y la paralización comenzará desde las comunas origen hasta la ciudad de Rancagua “De esta forma estaremos todas las líneas que llegan al Rodoviario de las comunas aledañas a Rancagua paralizaremos a las diez de la mañana y es llamado a las autoridades ya que el origen del impuesto específico es incierto no sabemos en qué se gasta esos dineros, esto fue por el terremoto, pero eso ya pasó”. A su juicio “ese impuesto debiera rebajarse ya y abierto a todo público y muy importante esto sólo opera al transporte, los sectores agrícolas, navieras, forestal no cancelan impuesto específico por lo que no es parejo pagamos todo o no paga nadie”, explicó Sánchez.

“Al seremi de transporte hace aproximadamente 45 días le entregamos el petitorio, donde se habla del impuesto específico que es un tema nacional, y además incluye exigencias locales, restricción vehicular para todos, pues nosotros llevamos más de 10 años con restricción vehicular de la cual estamos de acuerdo y están sujetos todos los colectivos que llegan a Rancagua” apuntó Lillo. Medida que contribuiría a la des congestión y a la descontaminación y para lo cual a juicio de los dirigentes les ha faltado “pantalones” para tomar la decisión “esto lo hemos pedido hace cinco años y la clase política le ha temblado la mano” y otras peticiones más administrativas como la suspensión de la hoja interna la que no estaría siendo fiscalizada por nadie ( Transporte y Carabineros) y es considerado un gasto para los trabajadores y la eliminación de la inscripción de la placa patente de los vehículos y que sólo genera un rechazo desde las plantas de revisión técnica y sólo estaría siendo exigido para los de Rancagua “son adhesivas se despegan se rallan y sólo genera un contratiempo” puntualizó Ismael Llantén, representante de Machalí, y por último tiene que ver con el beneficio de “Renueva tu colectivo “dineros que están paralizados y los estaría afectando directamente “estos dineros fueron ganados por movilizaciones de hace seis años atrás y que hasta el año 2022 tenemos ganado ese subsidio por la ley Espejo y el intendente hace una semana atrás que no nos podía garantizar que estén disponibles esos dineros y eso significa que todos los que han renovado no cuentan hasta hoy con ese beneficio “explicó Lillo.

CONTINGENCIA NACIONAL V/S PARALIZACIÓN

“Es el momento ahora, nuestra petición principal tiene que ver con el impuesto específico hace muchos años que lo estamos pidiendo a lo menos una rebaja, nos hemos visto enfrentado a varios gobiernos de ello, una vez logramos una rebaja concreta fue el tiempo de Bachelet, luego en el de Piñera, se logró un bono pero la verdad es que nosotros solicitamos una rebaja al impuesto específico porque es una demanda además ciudadana y nos beneficiamos a todos” soslayó Lillo.

Pedro Balboa, presidente del sindicato y taxis colectivos Rancagua explicó que justamente por el acontecer del país no iniciaron la paralización a las seis de la mañana pues no buscan hacer un daño a la comunidad sino un llamado de atención a las autoridades “esto es a las autoridades no es a nuestros usuarios ojalá seamos escuchados y así no generar una paralización total que allí afectaría a la comunidad en general” manifestó. Finalmente hicieron hincapié en manifestar que ellos esperan ser escuchados de lo contrario los gremios anunciaron que no descartan irse a paro de manera completa.

Cabe destacar que esta movilización también se realizaría en Santa Cruz, San Fernando, Pichilemu, en la región como también en otros puntos del país.

Se precisa que Diario El Rancagüino se comunicó dos días con la Secretaria Ministerial de Transportes, y desde su oficina de comunicaciones se nos señaló que la autoridad estaba en reuniones que sería consultado y que nos devolverían el llamado, lo que al cierre de esta edición no ocurrió.